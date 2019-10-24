Turkish Cargo'dan iki yeni sefer

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Turkish Cargo, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur (KUL) ve Hindistan'ın batısında yer alan Ahmedabad (AMD),direkt kargo uçuşunun gerçekleştirildiği destinasyonlar arasına eklendi.
Uçuş ağına eklenen Malezya'nın kültür ve finans başkenti olan Kuala Lumpur, önemli ithalat ve ihracat potansiyeli ile ön plana çıkıyor. Kuala Lumpur'dan Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'a, Amerika'da ise Şikago, Atlanta ve Houston destinasyonları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine, elektronik ve medikal ürünler ile yedek parçalarının taşınması hedefleniyor.
Turkish Cargo'nun "Boeing 777F" kargo uçağıyla icra edeceği Kuala Lumpur seferlerinin, ISL–KUL–SGN (Ho Chi Minh/Vietnam) hattında icra edilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat ve ihracat hattının oluşturulması planlanıyor.
Hindistan'ın batısında yer alan, Gucarat eyaletindeki en büyük şehir olan Ahmedabad ise ithalat potansiyeli yüksek olan Doha ve Bahreyn noktaları ile birleştirildi. Hızlı büyüyen şehirler listesinde yer alan Ahmedabad, ciddi bir ilaç pazarı konumunda yer almasıyla da ön plana çıkıyor.
İlaç taşımalarında küresel kalite standardı olan; "IATA CEIV Pharma" sertifikasına sahip, bu yeterlilik kriterlerine göre operasyonlarını yürüten Turkish Cargo, Ahmedabad için önemli bir taşıyıcı olmayı hedefliyor. Seferler, "Airbus 330F" kargo uçağıyla; "DOH–AMD–ISL ve BAH–AMD-ISL" hatlarında icra edilecek.
126 ülkedeki 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo, altyapısı, operasyonel kabiliyetleri, filosu ve alanında uzman ekipleriyle sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak hava kargo taşımacılığında tercih edilmeye devam ediyor.
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