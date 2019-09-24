24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya çapında kurumsal bir operatör olan Turkcell, müşterilerine müşteri hizmetleri ile de destek sunmaktadır. Turkcell müşteri hizmetlerine dair merak ettiğiniz soruların cevabını makalemizin içerisinde bulabilirsiniz.
Turkcell Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?
Turkcell müşterileri hizmetlerine telefonunuzdan 532’yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz. Diğer operatörlerden ya da sabit hatlardan Turkcell müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0532 532 00 00 numaralı hattı tuşlayabilirsiniz.
Ev Telefonundan Turkcell Müşteri Hizmetleri Nasıl Aranır?
Sabit hatlardan yani ev telefonundan Turkcell müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0532 532 00 00 numarasını tuşlamanız gerekmektedir.
Turkcell Müşteri Hizmetlerini Aramak Ücretli mi?
Turkcell müşteri hizmetlerine 532 ya da 0532 532 00 00 numarasından ulaşabilirsiniz. Turkcell müşteri hizmetlerine iletişim sağlarken mevcut tarifeniz üzerinden fiyatlandırılırsınız.
Yurtdışından Turkcell Müşteri Hizmetlerini Nasıl Ararım?
Yurtdışından Turkcell müşteri hizmetlerine 0532 757 1 532 numaralı Platinum müşteri hizmetleri hattından ve 532’den ulaşabilirsiniz.
Turkcell Genel Müdürlük Nerede?
Turkcell operatörünün genel müdürlük binası İstanbul Maltepe’de faaliyet göstermektedir.
0532 757 2222 Kimin Numarası?
532 757 2222 Turkcell ücretsiz hizmet hattıdır. Turkcell müşterilerine dair kullanımlar, tarife teklifleri, kampanya ve servisler hakkında detaylı bilgiler veren sesli yanıt sistemidir.
Turkcell Müşteri Hizmetleri 24 Saat Açık mı?
532’den ya da 0532 532 00 00’dan ulaştığınız Turkcell müşteri hizmetleri sizlere 7/24 teknik destek hizmeti sunmaktadır.
Paycell Ne Demek?
Tüm Turkcell müşterilerine anından farklı ödeme seçenekleri sunan Turkcell ödeme platformu olmaktadır. Turkcell müşterileri, Paycell özelliği sayesinde istedikleri bankanın kredi kartını tanımlayıp Paycell kart edinerek anlaşmalı yerlerde tek tıkla alışveriş yapabilmektedir.
Turkcell Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 2019
Turkcell müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için Turkcell hattınızdan 532’yi tuşlayabilirsiniz ya da diğer hatlardan veya sabit hatlardan 0532 532 00 00’ı tuşlayabilirsiniz.
Turkcell Müşteri Temsilcisi İle Nasıl Görüşebilirim?
Turkcell müşteri temsilcisi ile görüşme sağlayabilmek için 532’yi ya da 0532 532 00 00’ı tuşlamanız gereklidir. Sesli yanıt servisinde tuşlama yönergelerini geçtiğinizde müşteri temsilcisine bağlanabilir ve görüşme sağlayabilirsiniz.
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