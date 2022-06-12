Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor 2-1 öne geçti.
Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.
Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu Wulfz Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde bitirdi.
Play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde Beşiktaş Vodafone'u saf dışı bırakan ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor, bu yıl finalde Wulfz Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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