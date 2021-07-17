Türkçe ve Kürtçe "Aşı olun" çağrısı yaptılar

Aşılanma oranının düşük olduğu gözlenen özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerine yönelik çağrıda bulunan HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, halkı aşı olmaya davet etti.
Pervin Buldan mesajında "Kendimizi ve sevdiklerimizi Koronavirüsten korumanın en etkili yolu aşı olmaktır. Ölümlerin olmaması ve sağlıklı bir gelecek için aşı olmayı ihmal etmeyelim. Tedirgin olmayalım, bilime güvenelim. Aşı hayat kurtarır" ifadelerini kullandı. Buldan, mesajını Kürtçe olarak da yayımladı.
"BİLİME KULAK VERELİM"
Mithat Sancar da, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüse karşı en etkili yöntem aşı olmaktır. Kendi sağlığımız ve sevdiklerimizle beraber geleceğimiz için mutlaka aşımızı olalım. Kimin ne söylediğine değil bilime kulak verelim. Aşı hayat kurtarır."
"SÖYLENTİLERE İNANMAYIN"
HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hafta başında Twitter hesabından "Özellikle bazı şehirlerimizde aşı olma oranı çok düşükmüş. Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, aşınızı mutlaka yaptırın. Söylentilere inanmayın, bilime güvenin" mesajını paylaşmıştı.
HARİTADA RENKLERİ KIRMIZI
Sağlık Bakanlığı'nın bir süredir günlük olarak yayınladığı illere göre aşılanma oranlarının yer aldığı haritada yüzde 55'in altındaki iller kırmızı renkle ifade ediliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin tamamına yakınının kırmızı olduğu görülüyor.
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