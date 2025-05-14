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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Yeteneklerine hayran oldum - Magazin haberleri

        Türkan Şoray: Yeteneklerine hayran oldum

        Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, lise öğrencilerinin kendisini resmettiği sergide duygusal anlar yaşadı; "Öylesine duygulandım ki ve de gençlerimizle iftihar ettim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:42
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        "Yeteneklerine hayran oldum"
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        Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, İstanbul Sanat Işıktır Derneği’nin Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği resim sergisine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

        Sergide, lise öğrencilerinin Şoray’ı yağlı boya tekniğiyle resmettiği birbirinden özel portreler yer aldı.

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        "HAYATIMIN UNUTULMAZ GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

        Öğrencilerin emekleri karşısında duygusal anlar yaşayan Şoray, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "İstanbul Sanat Işıktır Derneği’nin Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği resim sergisindeyim. Sergide benim yağlı boya portrelerim, çeşitli okullardan liseli gençler tarafından yapılmış. Öylesine duygulandım ki ve de gençlerimizle iftihar ettim. Yeteneklerine hayran oldum. O resimleri yapan gençlerimizin kalplerinden, yanaklarından öpüyorum. Sergiyi düzenleyen derneğin başkanı Doğan Tanyel Bey’e teşekkür ediyorum. Hayatımın unutulmaz günlerinden biriydi. Ayrıca salonda bulunan veliler ve öğretmenlerin yakın ilgisi de beni çok mutlu etti."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Türkan Şoray

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