Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra bir arada

AA

Tarihi Odunpazarı bölgesinde 1890 yılında yapılan konağın restorasyonun ardından kent müzeleri arasında yerini alan İmren Erşen Oya Müzesi'nde, sanatçının Türkiye genelinden ve ziyaret ettiği Balkanlar'dan topladığı yaklaşık 9 bin eser bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan ressam İmren Erşen, "Eskişehirli olduğum için vefa borcumu ödemek istedim. Çok mutluyum, umarım beğenirsiniz." diyerek katılımcılara teşekkür etti.Türkan Şoray ise kendisi için çok büyük anlam taşıyan müzenin açılışında olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLM MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE AÇILIŞ YAPTILAR

Müzenin kendisi için çok anlamlı olduğuna işaret eden Şoray, "Çünkü burada acı, gözyaşı, sevinç her şey var. Onları içinde ayrı bir hayat var. Ben yemeni takmayı çok severim, burada da çok güzel örnekleri var." dedi.

Eskişehir’in çok özel bir şehir olduğunu belirten Kadir İnanır da "Bu müze tüm dünyaya duyurulmalı. Çünkü ülkemizin kültür ve sosyal hayatının en önemli tanıkları bu müzede." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve davetliler "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi müziği eşliğinde müzenin açılışını yaptı.Programın son bölümünde İmren Erşen, sanatçılar Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a yazma hediye etti.