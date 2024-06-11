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        Haberler Magazin Türkan Şoray, sonsuz senfoniyle onurlandırıldı - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, sonsuz senfoniyle onurlandırıldı

        Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" ile onurlandırıldı. Şoray'ın rol aldığı bazı filmlerin icra edildiği, AKM'de düzenlenen senfonik konserde sahneye çıkan sanatçı zaman zaman solistlere eşlik etti. Türkan Şoray, duygularını; bu gecenin güzelliğini sinemaya borçluyum. Yaşasın sinema diyorum. İyi ki sinema oyuncusu olmuşum" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.06.2024 - 08:57 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:06
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        Sonsuz senfoniyle onurlandırıldı
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        Türk sinemasının 'Sultan'ı...

        Dünyanın başrolde en çok filmde rol alan kadın sanatçısı...

        Türkan Şoray...

        Türkan Şoray, 1960 yapımı 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile başladığı 64 yıllık kariyeri boyunca birçok kez onore edildi. Şoray, bu kez "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" adlı konserle onurlandırıldı.

        Netsanat tarafından düzenlenen "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi"nde sanatçının rol aldığı bazı filmlerin müzikleri Netsanat Senfoni Orkestrası tarafından icra edildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi"nde Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everesin'in solist olarak çıktığı sahnede; Türkan Şoray, 'Sevemedim Kara Gözlüm' ve 'Azize'de eşlik etti.

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        "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi"nde icra edilen film müzikleri şöyle;

        • Mavi Eşarp

        • Selvi Boylum Al Yazmalım

        • Dila Hanım

        • Bodrum Hakimi

        • Artık Sevmeyeceğim

        • Yılanı Öldürseler

        • Sultan

        • Dert Bende

        • Kara Gözlüm

        • Azize

        • Sevemedim Karagözlüm

        Türkan Şoray, etkinliğe emeği geçenlere ve konsere gelenlere teşekkür ederek; "Hoş geldiniz. Tüm sevdiklerimi görüyorum. Ne güzel, ne mutlu. Bugün burada sizlerle bir araya gelmek, şarkılarımı dinlemek, birlikte izleyecek olmak, beni son derece mutlu etti. Bu gece benim için çok özel bir gece" dedi.

        Müziğin kendi yaşamındaki önemini anlatan ve bir dönem İlham Gencer'in işlettiği Çatı Kulüp'te müzik dersleri aldığını dile getiren sanatçı, şunları kaydetti: Biliyorsunuz müzik ruhun gıdası. Müziksiz bir dünya düşünemeyiz. Benim çevirdiğim filmlerde hep çok güzel müzikler oldu. Bugün bu muhteşem senfoni orkestrasıyla bu müzikleri beraber dinleyeceğiz. Heyecandan ne söyleyeceğimi unuttum. Bütün bunları, bu gecenin güzelliğini sinemaya borçluyum. Yaşasın sinema diyorum. İyi ki sinema oyuncusu olmuşum.

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        Etkinliği izlemeye gelen sanatçı Attila Atasoy, yaptığı açıklamada; "Ona olan hayranlığımız tartışılmaz. Bir de böyle senfonik bir eserle, Türkan Şoray'ı özümsemek çok daha keyifli olacak. Onun için kaçırmamamız gerekiyordu. Kendisini çok severiz. O bizim 'Sultanımız'. Dolayısıyla onu kaçırmamam gerekiyordu" dedi.

        Seyirciler arasında yer alan 84 yaşındaki İnci Çeliker; "Sonsuz sevgim var ona karşı. Gümüşlükte film çekiyordu. Beraber fotoğraf çektirdik. Çok mutluyum. Filmlerini mümkün olduğu kadar izliyorum" ifadelerini kullandı.

        Hayranlarından Gülseren Turgut, çocukluğundan beri Türkan Şoray'ın aşığı olduğunu dile getirerek; duygularını; "Onun bütün fotoğraflarını biriktirip albüm yaptım. Kendisi gelmişti bir gün kültür merkezine. İmzalattım. Çok seviyorum" şeklinde dile getirdi.

        Saffet Özdemir de 18 yaşından beri Türkan Şoray'a büyük hayranlık duyduğunu belirterek; "25 yaşındayım şu anda ve bütün filmlerini neredeyse ezbere biliyorum. Türk sinema tarihine baktığımızda da en büyük kadın oyunculardan biri. Buraya geldiğim için de çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        Seval Yıldırım ise Türkan Şoray'a olan sevgisini; "Kendisini çok seviyorum. Güzelliği, oyunculuğu, her şeyiyle bir bütün olduğunu düşünüyorum. Özellikle de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' favorim" sözleriyle dile getirdi.

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        #Türkan Şoray
        #Türkan Şorayın Sonsuz Senfonisi

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