Türkan Şoray'ın duygusal anları

Türkan Şoray, İstanbul Sanat Işıktır Derneği Başkanı Doğan Tanyel’in Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlediği, 'Türkan Şoray Resim Yarışması'na katıldı.

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Türkan Şoray, öğrencilerin yaptığı portrelerini görünce bir hayli duygusal anlar yaşadı. İstanbul genelindeki güzel sanatlar lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada birinciliği; Tanyel Öner, ikinciliği; Gökçe Naz Yıldız, üçüncülüğü ise Ada Taç aldı.

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Türkan Şoray’ın filmlerinden özel sahneler, perdeye yansıtılarak izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Usta oyuncu, 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısını seslendirdi. Şoray, duygularını şu sözlerle ifade etti: Şimdiye dek şahsıma yapılmış birçok etkinliğe katıldım. Burada olduğum kadar hiç mutlu olmamıştım. Bu gençler bana çok duygulu anlar yaşattı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bilirsiniz ben çok duygusal bir insanım. Beni çok mutlu ve bahtiyar ettiniz.

Gecede, Doğan Tanyer’in şefliğini yaptığı Genç Gönüller Müzik Topluluğu ise 'Yeşilçam’da Türkan Şoray Şarkıları' konseri verdi.