"BİR ÖDÜL GECESİ"

Eski günleri yad eden Türkan Şoray, gönderisine, "Bir ödül gecesi... #Tbt..." notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşı takipçilerinden 25 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar Şoray'a, "Siz ülkemizin başına gelmiş en güzel ödüllerden birisiniz." ve "Ne kadar zarif bir kadınsınız." yorumlarını yaptı.