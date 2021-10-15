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Türkan Şoray: Bir ödül gecesi... - Magazin haberleri

Türkan Şoray: Bir ödül gecesi...

Usta oyuncu Türkan Şoray, bir ödül töreninde çekilen eski bir fotoğrafını paylaşarak yıllar öncesini andı

15.10.2021 - 07:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Rol aldığı 222 film ile 'Dünyanın En Çok Film Çeviren Kadın Oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray, nostaljik bir paylaşımda bulundu. 76 yaşındaki Şoray, yıllar önce bir ödül töreninde çekilen fotoğrafını yayınladı.

  • "BİR ÖDÜL GECESİ"

    Eski günleri yad eden Türkan Şoray, gönderisine, "Bir ödül gecesi... #Tbt..." notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşı takipçilerinden 25 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar Şoray'a, "Siz ülkemizin başına gelmiş en güzel ödüllerden birisiniz." ve "Ne kadar zarif bir kadınsınız." yorumlarını yaptı.

  • TÜRKAN ŞORAY'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

    1964: 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Acı Hayat

    1968: 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Vesikalı Yarim

    1972: 5. Altın Koza Film Festivali - En Başarılı Kadın Oyuncu, Mahpus

    1972: 1. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

    1973: Moskova Film Festivali (Rusya) - Özel Ödül, Dönüş

    1978: Taşkent Film Festivali - Uluslararası Aytmatov Kulübü Geleneksel Ödülü, Selvi Boylum Al Yazmalım

    1987: 1987 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Hayallerim, Aşkım ve Sen

    1990: 2. İzmir Film Festivali - Altın Artemis Onur Ödülü

    1991: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı

    1992: 8. Bastia Akdeniz Sinemaları Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

    1994: 6. Ankara Uluslararası Film Festivali - Emek Ödülü

    1994: 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Bir Aşk Uğruna

    1996: 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

    1999: Roma Film Festivali - Büyük Ödül

    1999: 2. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Kadın Yönetmen Ödülü

    2000: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi - Zirvedekiler 2000 Ödülü

    2001: Akademi İstanbul - Yılın En Başarılı Sanatçısı Ödülü

    2008: 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Altın Kelebek 35. Yıl Özel Ödülü

    2009: Sadri Alışık Ödülleri - Onur Ödülü

    2013: Engelsiz Yaşam Vakfı - Türk Sineması Üstün Başarı Ödülü

    2013: 11. Türk Film Festivali - Onur Ödülü

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

  • DİĞER ÜNLÜLERİN NOSTALJİK PAYLAŞIMLARI

    Tarkan

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