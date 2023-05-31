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Haberler Yaşam Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkan isminin anlamı nedir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Türkan adının anlamını biliyor musunuz? Türkan ismi farklı anlamları taşımaktadır. Peki, Türkan isminin anlamı nedir, Kuran’da geçiyor mu? Türkan ismi ne demek ve ne anlama gelir? Türkan adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında yer alıyor.

Giriş: 31.05.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Türkan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TÜRKAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Türkan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Türkan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Türkan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

TÜRKAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Türkan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Güzel kız.
  2. Kraliçe.
  3. Türkler.

TÜRKAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Türkan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Türkan adını koymak caizdir.

TÜRKAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Türkan ismini kullanan 103.739 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Türkan ismini kullanan 19.284 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Türkan ismini kullanan 6.700 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Türkan ismini kullanan 6.557 kişi bulunmaktadır.

TÜRKAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkan ismindekiler hayatı çok hızlı yaşarlar. Yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Yeni işler, yeni projelerin içinde olmayı severler. Özel hayatlarında oldukça iddialı ancak bazen sinirli olabilirler. Duygularını kontrol altında tutmaları gerekebilir. Alınganlık yapabilen insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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