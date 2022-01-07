Rusya doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla 2 yılda Türkiye ve Avrupa'ya toplam 34.8 milyar metreküp gaz ulaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak 2020'de açılışı yapılan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 döneminde Türkiye'ye 18 milyar metreküp, Avrupa'ya 16.8 milyar metreküp gaz akışı sağlandı.
İki hattının her birinde 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz aktarılıyor.
SÜREÇ 2014'TE BAŞLADI
TürkAkım ilk olarak Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyurulmuştu.
En az 50 yıl boyunca faaliyet gösterecek şekilde tasarlanan proje için hükümetler arası anlaşma, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak tarafından 10 Ekim 2016'da imzalanmıştı.
Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım Projesi, 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti. Hattın resmi açılışı ise 8 Ocak 2020'de yapılmıştı.
TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevki, 27 Ocak 2020'de yapılmıştı. Bu gazın yüzde 54'ü Türkiye'ye, yüzde 46'sı Bulgaristan-Türkiye sınırına gönderilmişti.
Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'tan 6 Ocak 2022 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Export ile BOTAŞ arasında TürkAkım boru hattı üzerinden taşınmak üzere 4 yıl vadeli doğal gaz alım sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti.
Sözleşme kapsamında TürkAkım doğal gaz boru hattı üzerinden 4 yıl boyunca yıllık 5,75 milyar metreküpe kadar gaz sevkiyatı yapılacak.
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