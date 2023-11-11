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        Haberler Ekonomi Para Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de - Para Haberleri

        Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

        Türk Yatırım Fonu kuruluş anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 06:53 Güncelleme: 11.11.2023 - 06:53
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        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023'te Ankara´da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalandı.

        1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonu'nun kuruluş anlaşması, Resmi Gazete'de kanun olarak yayımlandı.

        DHA'nın haberine göre; Kanunda Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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