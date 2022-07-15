AA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nde adını yarı finale yazdırırken, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ile 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.

"Filenin Sultanları", Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek Brezilya, Sırbistan ve İtalya ile son 4 içindeki yerini aldı.

Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında 3-0 mağlup ettiği İtalya ile yarın yine başkentte karşılaşacak "Sultanlar", rakibi karşısında finale yükselme mücadelesi verecek.

Türkiye, voleybolda genel dünya sıralamasında İtalya'nın ardından beşinci basamakta yer alıyor.

Sırbistan'ın çeyrek finalde organizasyon dışında bıraktığı ABD'nin ilk basamakta yer aldığı dünya sıralamasında, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen ekiplerden Brezilya ikinci, İtalya'nın elediği Çin ise üçüncü durumda bulunuyor.

GENÇLER TAKİPTE

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldiği gün gençlerden de güzel haberler geldi.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, Andria şehrindeki organizasyonda Danimarka'yı 3-0 yenerek yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Polonya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Karadağ'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

SAATLER AYARLANDI!

Mücadele ettiği üç önemli organizasyonda da yarı finale yükselen milli takımların maçları, aynı gün ve aynı saatte başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2022 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde İtalya ile Ankara'da oynayacağı karşılaşmada ilk servis, yarın saat 18.30'da atılacak.

21 Yaş Altı Kadın ve 22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımları da TSİ 18.30'da "Filenin Sultanları" gibi finale çıkma mücadelesi verecek.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı ise Polonya'daki organizasyonda Fransa karşısında final şansı arayacak.

"BİRİ EKSİK KALIRSA ÜZÜLECEĞİZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun "kalbinin" yarın atacağını söyledi.

"Filenin Sultanları"nın yarın saat 18.30'da tarihi bir maça çıkacağına dikkati çeken Üstündağ, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanı sıra alt yaş kategorilerinde de aynı gün ve saatte iki önemli maçımız daha olacak. Saatlerimizi voleybola ayarladık." diye konuştu.

Büyükler kategorisinde elde edilen başarıların yanı sıra altyapıya yatırımın da meyvelerini vermeye başladığını dile getiren Üstündağ, "Voleybol, halkımızı mutlu ediyor. İnşallah bu devam da edecek. Cumartesi günü voleyboldan üç final bekliyoruz. İnanın biri eksik kalırsa üzüleceğiz. Bu da voleybolun Türkiye'de geldiği noktayı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başarının "sürdürülebilir" olmasının önemine vurgu yapan Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkımızı mutlu etmek, voleybol camiasını her geçen gün daha da birleştiriyor. Herkes emeğiyle katkıda bulunuyor ve zoru da coşkuyu da paylaşıyor. Voleybol sevgisi ortak paydamız oldu. Cumartesi günü alacağımız sonuçlarla finallerde olacağımıza inanıyorum. Milli takımlarımızda ay-yıldızlı formamızla mücadele edecek arkadaşlarıma başarı diliyorum. Oyuncularımızın, teknik ekiplerimizin, bizim, camiamızın sorumluluğu büyük ancak yaşayacağımız gurur ve mutluluk da o oranda büyük olacak."