11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ürün ve hizmetler konusunda satış öncesinde satış sırasında ve satış sonrasında destek sunan Telekom, müşteri desteklerini müşteri hizmetleri ile sunmaktadır. Telekom müşteri hizmetlerine dair tüm ayrıntıları makalemizin devamında bulabilirsiniz.
Türk Telekom Ttnet mi?
Türk Telekom markası; kısa bir süre önce Antalya’da yapılan bir toplantı neticesinde Avea ile birlikte Ttnet markasını da bünyesine dahil etmiştir. Bunun sonucunda da Ttnet, Türk Telekom bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinin Numarası Kaç?
Türk Telekom müşteri hizmetleri 444 1 444 numaralı hattır. Bu numaradan Türk Telekom müşteri hizmetlerine ulaşarak tüm soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.
Ttnet Prime Müşteri Hizmetleri Nedir?
Ttnet Telekom Prime müşteri hizmetleri, Prime müşterilerine hizmet veren müşteri hizmetleridir. Ttnet Prime müşterileri 444 4 375 numaralı hattan Prime müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirler. Yurtdışında bulunan Türk Telekom Prime müşterileri +90312 444 4 375 numaralı hattan Prime müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirler.
Türk Telekom İnternet Arızası Numarası Kaç?
Türk Telekom internet hizmetinizde arıza ve aksaklık meydana geldiğinde 444 5 444 numaralı Türk Telekom kurumsal müşteri hizmetlerine ulaşarak arıza kaydı ve onarım talebi oluşturabilirsiniz.
Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Ücretli mi?
444 1 444 nolu Telekom müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda standart tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz.
Türk Telekomdan Vodafone Müşteri Hizmetleri Nasıl Aranır?
Türk Telekom hattınız üzerinden Vodafone müşteri hizmetlerini aramanız mümkündür. Bunun için yapmanız gereken tek şey; Türk Telekom hattınızdan +90 (542) 542 00 00 numarasını çevirdiğinizde Vodafone müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
Yurtdışından Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Nasıl Aranır?
Yurtdışındaysanız ve Türk Telekom müşterisi olarak müşteri hizmetlerinden destek almak istiyorsanız tüm konulardaki soru ve sorunlarınız için Türk Telekom müşteri hizmetlerine +90 555 1 500 500 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hattınız faturalı ise yurtdışından yaptığınız Türk Telekom müşteri hizmetleri aramalarınız çağrı başına 45 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.
Türk Telekom Bulut Ne Demek?
Türk Telekom Bulut, Türk Telekom markasının sunduğu depolama hizmetidir. Bu hizmet sayesinde fotoğraflarınızı, videolarınızı, resimlerinizi ve diğer tüm verilerinizi silinmeye karşı güvence altına alabilirsiniz. Ayrıca Türk Telekom Bulut sayesinde cihazlar arası aktarım yapmanız da mümkün oluyor.
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