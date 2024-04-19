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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!

        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2023-2024 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:14
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.

        • 3

          Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...

        • 4

          Adana Demirspor: 1 milyon 91 bin 862 euro

        • 5

          Beşiktaş: 5 milyon 152 bin 661 euro

        • 6

          Fenerbahçe: 8 milyon 613 bin 761 euro

        • 7

          Galatasaray: 30 milyon 140 bin 737 bin euro

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