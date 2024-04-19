Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki gelirleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ne veda etmesiyle birlikte bu sezon Avrupa kupalarında Türk takımı kalmadı. 2023-2024 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan elde ettiği gelirler de belli oldu.
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla boyun eğen Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.
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Sarı-lacivertlilerin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı.
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Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ederken, takımlarımızın UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı. İşte rakamlar...
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Adana Demirspor: 1 milyon 91 bin 862 euro
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Beşiktaş: 5 milyon 152 bin 661 euro
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Fenerbahçe: 8 milyon 613 bin 761 euro
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Galatasaray: 30 milyon 140 bin 737 bin euro