Türk takımları Avrupa maçlarında son 9 sezonun en kötü performansına imza attı. 2010-11 sezonunda ülke puanı adına 4,6 puan toplayabilen Türk ekipleri, bu sezon da hanesine 5 puan yazdırabildi. 2011-12’de 5,1 puan kazanabilen Türk ekipleri, bir sonraki yıl büyük bir çıkışla 10,2 puanlık performans sergiledi.
Türk temsilcileri, 2013-14’te 6,7 , 2014-15’te 6 ve 2015-16’da 6,6 puan elde ederken, 2016-17 sezonunda yine iyi bir çıkış yakalayarak 9,7 puan kazandı. Bu sezondan sonra iniş trendine giren Türk ekipleri, 2017-18’de 6,8 puan alırken, 2018-19 sezonunda 5,5 puanda kaldı. Çöküşe devam eden Türk ekipleri bu sezon da sadece 5 puan alabildi.
TÜRK EKİPLERİ 38 MAÇTA 22 YENİLGİ ALDI, KALESİNDE 70 GOL GÖRDÜ
Türkiye’yi bu sezon Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, toplam 38 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alabilen Türk takımları, 6 kez sahadan beraberlikle ayrılırken 22 müsabakada rakiplerine boyun eğdi. Söz konusu karşılaşmalarda toplamda 35 gol atan 5 takım, kalesinde 70 gole engel olamadı.
TÜRKİYE, KLASMANDA 11. SIRAYA DÜŞTÜ
Ülke puanı klasmanında son 3 sezondur 10. sıradaki yerini koruyan Türkiye, bu sezonki kötü performansı sonucunda 11. basamağa geriledi. Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne direkt katılabilmesi için kritik eşik 10. sıraydı. İlk 10’da yer alan ülkelerin şampiyonları, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlıyor.
Klasmanda 11. sıradaki ülkenin şampiyonu ise Devler Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takımın durumuna göre belirlenecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi liginde de bu dev turnuvada oynayacak dereceye imza atarsa, Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi yolu açılacak. Aksi takdirde, Türkiye şampiyonu eleme oynamak zorunda kalacak.
Bu sezondan örnek verilirse, klasmanda (2018-19 sezonu ) 11. sırada yer alan Hollanda’da da şampiyonluğu Ajax kazandı. Ajax’ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt gidebilmesi için, bu sezon şampiyon olacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti alması gerekiyor. Bu çerçevede yoluna şimdilik devam eden takımlar içinde O.Lyon ve Napoli haricinde kim şampiyon olursa olsun, Hollanda ekibi direkt Şampiyonlar Ligi’ne kalacak. Aksi takdirde kendi liginde bu turnuva için bilet alamayan Napoli ya da O.Lyon kupaya uzanırsa, kontenjanı bu takım dolduracak ve Ajax eleme oynamak zorunda kalacak.
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