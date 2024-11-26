Türk Standartları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına göre; başvurusu kabul edilen adaylar ardından sınava tabi tutulacak. Sınav hakkındaki detaylar 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden açıklanacak. Peki, TSE personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...