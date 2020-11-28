Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

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Yunan İstihbarat Teşkilatı eski üyesi Savvas Kalenderidis, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisine dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.



Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı yenilgiye dikkat çekerek, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz? Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.