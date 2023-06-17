AA

Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen yeni işbirliğiyle askeri araç ve elektronik sistemler konusundaki kabiliyetler daha ileri noktalara taşınacak.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ ile Asisguard arasında Stratejik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Muhtıraya, Koluman B2B ve Satınalma Yönetimi Müdürü Burak Saltık ile Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün imza attı.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Askeri Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, ekosistemdeki paydaşların bir araya gelerek güçlerini birleştirmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Özcan, "Bundan sonra bize düşen bir adım daha ileriye giderek sınırlarımızın dışarısına çıkmak ve ülke ekonomisine artı değer katmak olacaktır" dedi.

Asisguard ile işbirliğini de bu çerçevede değerlendirdiklerini vurgulayan Özcan, "Birlikte uzun dönemlerde ortak iş geliştirme projeleri yürüteceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Son dönemde geliştirdikleri araçların yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceği bilgisini veren Özcan, "Koluman olarak kendimizi lojistik destek araçları segmentinde konumlandırıyoruz. Bu konumlama içinde tank taşıyıcı araçlar, konteyner taşıyıcı araçlar, kurtarıcı araçlar ve akaryakıt tankerleri de yer almakta. Özellikle geçtiğimiz dönemde imzasını atmış olduğumuz Zırhlı Akaryakıt Tankeri Projesi'nde Asisguard ile beraber işbirliğimizi devam ettirme arzusundayız. Bundan sonra yapılması gereken, ülke içinde yaratmış olduğumuz değeri dışarıya taşımak olacak. Bu kapsamda da ortak işbirlikleri içinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK KAZANIM SAĞLANACAK'

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün de dron ailesinde oluşturdukları ürün gamı dışında araç elektroniği konusunda da 2018 yılından bu yana çok fazla deneyim biriktirdiklerini söyledi. Düzgün, şöyle konuştu:

"Türkiye'de savunma sanayisine giren her araç üreticisiyle çalışma arzumuzu birçok yerde söylüyoruz. Koluman ile yaklaşık bir senedir yaptığımız ortak çalışmalar bunların daha sıkı, daha paydaşçı, daha yan yana olması konusunda alttan gelen istekle, üst yönetimin de bunu desteklemesiyle artık imza aşamasına geldi. Sadece bir elektronik destekçisi olmanın yanında insan kaynağını karşılıklı yetiştirmek, araç teknolojilerini onlardan daha fazla bilgi alarak öğrenmek, onların isteklerine göre de elektronik ihtiyaçlarını çağdaş ordularda güncel olarak kullanılan seviyelerde yapmak için bu işbirliği muhtırasını imzaladık."

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