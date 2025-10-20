Türk savunma sanayii şirketleri SIDEC'e katılacak

Türk savunma sanayisi şirketleri, Slovenya'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na (SIDEC) katılacak.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, kümelenme, yarın başlayacak ve 24 Ekim'e kadar sürecek fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde oluşturulan Türkiye Pavilyonu çatısı altında üye firmaları ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ ve Sarsılmaz ile birlikte yer alacak.

Avrupa'nın savunma ve havacılık alanındaki önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan fuar, 19 ülkeden 165 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kümelenme, fuarda Türkiye'nin sanayi kabiliyetlerini tanıtmanın yanı sıra Avrupa'daki teknoloji ağlarını ve stratejik işbirliklerini güçlendirmeye odaklanacak.

SAHA İstanbul, 2023 yılında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde Slovenya'nın önde gelen savunma kümelenmesi GOIS ile işbirliğini derinleştirecek. Fuar süresince, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve tedarik zinciri entegrasyonu alanlarında B2B görüşmeler gerçekleştirilecek. Bu temaslar, SAHA İstanbul'un Avrupa’daki endüstriyel diplomasi ağını güçlendirirken, Türkiye savunma sanayisinin ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyecek.

SAHA 2026'ya doğru

SIDEC 2025, Türkiye'nin en büyük sanayi buluşması olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için stratejik bir durak olacak.

5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek SAHA 2026, 120'den fazla ülkeden katılım, 1478 firma ve 6 milyar doların üzerinde iş hacmi hedefliyor. SAHA İstanbul heyeti, Slovenya'daki fuar boyunca potansiyel katılımcılarla görüşmeler yaparak uluslararası ilgiyi artıracak ve Slovenya'nın ülke pavilyonu ile SAHA 2026'da yer alması yönünde görüşmeler yürütecek. SAHA İstanbul, SIDEC 2025 kapsamında ayrıca IAC 2026 Antalya (International Astronautical Congress) için tanıtım ve işbirliği faaliyetleri de yürütecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğiyle ve SAHA MUEK (Milli Uzay Ekosistemi Komitesi) çatısı altında 2026'da gerçekleştirilecek bu küresel etkinliğe Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak. SAHA İstanbul heyeti, Avrupa'daki uzay teknolojileri firmalarıyla temaslarda bulunarak IAC 2026'ya katılım ve sponsorluk fırsatlarını tanıtacak.