Türk petrol ve doğal gaz sektörüne yerli insan kaynağı üniversitede yetişecek

Türk petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde milli ve yerli insan kaynağı yetiştirmek üzere yeni eğitim öğretim döneminde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümleri açılacak.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ile imzalanan protokol kapsamında bu programlara 2022-2023 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrenci alınması karara bağlandı.
Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde açılacak "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümlerinin tüm planlaması da yapılarak, programların öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar ihtiyacı belirlendi ve bu ihtiyaca yönelik gerekli hazırlıklar tamamlandı.
Buna göre, kontenjanları 30 kişilik olacak bölümlerde bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunacak, programların öğretim dili yüzde 30 İngilizce olacak.
Programlardan mezun olan öğrenciler, Karadeniz açıklarında Filyos Bölgesi'ndeki doğal gazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında görev alabilecek.
Mezunlar ayrıca TPAO, DSİ, MTA, İller Bankası gibi devlet kurumlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapan özel şirketlerde de istihdam edilebilecek.
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