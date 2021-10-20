Kısa bir süre önce İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerlemeyle 1.1 milyon dolar yatırım alan yerli oyun şirketi Hungri Games, global büyümesine ivme katmak ve yeni yetenekleri de bünyesine dahil etmek için İrlanda Belfast’ta ofis açtığını duyurdu.
2019 yılında İstanbul’da kurulan, “mid-core” ve “core” alanlarına odaklanan mobil oyun geliştirme ve yayınlama şirketi Hungri Games, yeni stüdyosu için “game developer”, “level designer”, proje yöneticisi gibi görev tanımlarına sahip çok sayıda uzmana istihdam sunacağını açıkladı. Şirket, Belfast’taki ofis için Türkiye’den gelecek başvuruları da değerlendirmeye alacak.
1.DÜNYA SAVAŞI OYUNU GELİŞTİRİYOR
Birleşik Krallık’ta açılan yeni oyun stüdyosu odağında kurulan ekip ile Avrupa pazarındaki oyun severlerin nabzını daha iyi tutacaklarını belirten Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak, “Şu anda hali hazırda 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen yeni ve heyecan verici bir oyun üzerine çalışmaya başladık. Türkiye’deki yetenekli ekip arkadaşlarımız dışında yeni ofisimiz için farklı kültürlerden yeni yetenekleri de bünyemize katmaya başladık. Global arenada sektörümüzde tecrübeli kişilerin de yer alacağı Belfast stüdyomuzda 2022 yılı ortasına kadar 25 kişilik bir ekibe sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.
Kaan Berk Koçak, hedeflerini şu sözlerle özetledi:
“İlk etapta Series A yatırım safhasına hızlıca geçip, bu süreçte EMEA ve Amerika pazarlarında ‘core’ ve ‘mid-core’ oyun segmentinde potansiyeli olan ülkelerde ‘top grossing’ 20 oyun listesi içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm ekip kenetlenmiş durumdayız. İstanbul ve Belfast stüdyolarımız ile bu yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.”
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