Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan 70 yaşa kadar güvence

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Sağlık sigortalarında büyüme hedefleri yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Sağlık branşında iddialıyız. Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafında müşterilerimize sunduğumuz alternatifler ve ürün içeriğindeki avantajlı yapı sayesinde herkese hitap eden bir ürün gamı oluşturduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

TSS’de artan talebe de dikkat çeken Pamukçu” “TSS ürüne artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri hem kampanyalarımızla hem de yaptığımız güncellemelerle ön plana çıkarak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz. Türk Nippon Sigorta Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzde önemli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerden en önemlisi ise yaş sınırını 59’dan 70 yaşa yükselttik. 70 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkes bu üründen faydalanabilecek. Sektörde bu bir ilk.” Aynı zamanda Sağlığınız Bizde Tamamlayıcı Sağlık sigortası ürünümüzde ise 80 yaşa kadar mevcut hastalıkları da kapsam dahilinde değerlendirerek TSS yapıyoruz. Bu ürünümüz de müşterilerimiz için çok fayda sağlayan bir yapıda kurgulandı.” şeklinde konuştu.

REKLAM ÜCRETSİZ CHECK-UP Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip müşterilerinin SGK’nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda da fark ücreti ödemediğini belirten Pamukçu "TSS ürünümüze sahip müşterilerimiz, SGK ile anlaşmalı olup Şirketimizin de anlaşmalı olduğu hastanelerde fark ödemiyor. Ayrıca ürünümüzde gerçekleştirdiğimiz en önemli değişikliklerden biri de daha önce isteğe bağlı prim karşılığında tercih edilebilen check-up teminatının primsiz, standart hizmet teminatı olarak planlarımıza eklenmesi. Bu hizmeti de standart olarak sunuyoruz. Son olarak yine tüm planlarımızda geçerli olmak üzere mevcut olarak sunduğumuz diş tedavi hizmet içeriğini de genişlettik. Müşterilerimize bütçelerine uygun seçenekler de sunmaktayız. Tamamlayıcı Sağlık poliçelerinde belirli yaş grubu çocuklar için tek başına poliçe yapılabilmesi, sadece yatarak tedavi, yatarak tedavi + ayakta tedavi 2-10 adetli planlar ve tüm bunlara ek olarak her iki ürünümüzde de farklı network seçenekleri ile daha ekonomik alternatifler sunarak ürünümüzü çeşitlendirdik. Bu şekilde tüm ihtiyaçlara cevap verecek komple bir ürün ortaya çıkardığımıza inanıyoruz” dedi.

DÜZENLİ BÜYÜME GÖSTERİYOR Mart ayı içinde yeni bir TSS kampanyasına başladıklarını da ifade eden Pamukçu, “Acente kampanyalarımıza bu sene de devam ediyoruz. Senenin ilk kampanyasını TSS için yaptık. Sadece yatarak teminat içeren ve 950 TL primle ulaşabilecek çok avantajlı bir kampanya müşterilerimize sunduk. Sene içinde kampanyalarımıza hız kesemeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türk Nippon Sigorta Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün 2015 yılında hayata geçmesinin ardından her sene düzenli olarak büyüdüğüne de dikkat çeken Pamukçu, bu artış bizi çok memnun ediyor. Ürünümüzle ilgili sahadan aldığımız geri bildirimler hep olumlu yönde. Ürünümüzdeki talep artışının en önemli sebeplerinden biri de sahayı dinlememiz ve ona göre ürünümüzü şekillendirmemiz. Hem ürünümüzde ihtiyaca yönelik düzenlemelere devam edecek hem de sene içinde gerçekleştireceğimiz kampanyalarla bu artışı daha da yukarı çekmeye çalışacağız. 2023 yılı stratejilerimizin başında sağlık tarafında düzenli olarak büyüme var. Bu hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Sağlık sigortalarına artan talebi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru yorumlayarak pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

8 MART KUTLANDI Öte yandan Türk Nippon Sigorta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Türk Nippon Sigorta kadın çalışanları ve paydaşlarının yer aldığı etkinlik Villa Bosphorus Restoran’da gerçekleştirildi. Kahvaltı organizasyonu öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Türk Nippon Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akpınar “kadınların her otama getirdiği empati duygusu ve yaratıcılık yaşamın her köşesine güzel ve derinden nüfuz ediyor. Kadın olmaktan ve kadın arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Hayatın akışını bizler değiştireceğiz inancındayım. Burada olan tüm kadın arkadaşlarıma geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Nippon Sigorta Satış ve Pazarlama Direktörü Yasemin Özel ise “Yıllar boyunca birlikte, çalıştığımız kıymetli kadınlarla, bu anlamlı günde bir arada olmak ve güzel bir sohbet eşliğinde güne keyifli bir başlangıç yapmak bizim için çok değerli. Hayatın her alanında var olan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Davetimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.