AA

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mandalina ihracatının 19 Ekim'de başladığını ifade etti.

Bu tarihten başlayarak 20 Kasım'a kadar olan dönemde Türk mandalinasına yoğun talep geldiğini belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Havaların gecikmeli de olsa soğumaya başlamasıyla birlikte mandalinaya hem iç piyasada hem de tüm dünyada talep artışı oldu. 1 aylık dönemde 243 bin ton mandalina ihraç ettik ve yaklaşık 110 milyon dolar dövizi hanemize yazdırdık. 2019'da mandalina ihracatından 347 milyon dolar döviz elde etmiştik. 2020'de ise 400 milyon dolar hedef belirlemiştik. 400 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz."

Türkiye'nin mandalina ihracatında ilk sırayı 63 milyon 843 bin dolarla Rusya Federasyonu'nun aldığını bildiren Uçak, Ukrayna'ya 15 milyon 920 bin dolar tutarında, Irak'a ise 12 milyon 879 bin dolar tutarında mandalina satıldığını ifade etti.