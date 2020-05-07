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Koronavirüs kaynaklı gelişmeler sonucu gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı sürüyor. Bu bağlamda Türk Lirası'na yönelik bir atak da Londra'dan geldi. Londra merkezli alımlar sonucu dolar kuru 7.20 lirayı görürken söz konusu artışa yönelik yeni adımların atılacağı öğrenildi. Global gelişmeler TL üzerinde baskı yaratırken Türkiye'nin borçlanma takvimindeki sıkışıklıklar da söz konusu atağın kurlar üzerindeki etkisini artırdı.

Zira dış borç geri ödeme takviminin 3 aya sıkışması ve Merkez Bankası’nın bankalardan tahvil geri alımları ile bankanın rezervlerinin azalması da spekülasyona zemin hazırladı. Buna karşılık Türk Lirası’nın değerini korumak için hem Merkez Bankası hem de BDDK yurtdışı swap olanaklarını kısarak TL’de spekülatif alım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara karşı set çekmişti. Merkez Bankası 22 Nisan’da bankaların döviz karşılığı TL swap limitlerini yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarmıştı, önceki gün de yüzde 40’a çıkardı. BDDK ise önceki gün aldığı kararla bankaların yurtdışı şubeleri dahil TL yatırımlarını öz sermayelerinin binde 5’i ile sınırlandırıldı. Söz konusu önlemleri içine sindiremeyen yabancı yatırımcılar adeta Türk piyasalarına rest çekerek dolar kurunu yukarı çekmek için harekete geçti.

MERKEZ VE BDDK TEYAKKUZDA

Merkez Bankası ve BDDK’nın önlemlerine rağmen son olarak Londra merkezli bazı finansal kuruluşlarının, ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif atakta bulunduğu gözlendi. Hal böyle olunca da dolar kuru 7.20 lira düzeylerine kadar tırmandı.

Edinilen bilgilere göre satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşların, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştükleri ifade ediliyor. Londra merkezli bankaların bu işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti. Merkez Bankası ve BDDK ise süreci dikkatlice izliyor. Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.