Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu saldırıların baş zanlısı 28 yaşındaki Brenton Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. Duruşma, “güvenlik” gerekçesiyle halka kapalı olarak yapıldı. Mahkeme salonunda elleri kelepçeli olduğu görülen Brenton Tarrant'ın, hakim kendisine yönelik suçlamaları okurken tepkisiz kaldığı bildirildi.

İKİNCİ DURUŞMASI 5 NİSAN'DA

BBC'de yer alan habere göre 49 cinayetle suçlanan Tarrant, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilen zanlı, 5 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarılacak. New Zealand Herald gazetesi, saldırganın duruşma sırasında 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunanlar arasında yapılan bir el işareti yaptığını da okurlarıyla paylaştı.