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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması

        TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, "İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:22
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        TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması
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        TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklama şöyle:

        “Kıdem Tazminatı, mevzuatla düzenlendiğinden bu yana yapılan her değişiklikte gelişme kaydederek işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir.

        TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu haktan yararlanamayan işçilerin kapsama alınması amaçlanıyorsa, bu konuda katkı vermeye hazır olduğumuz her zaman ifade edilmiştir.

        Ülke ekonomisinde bir kriz yaşandığı açıktır. Başta işçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartları ağırlaşmıştır. Gerçekleşen yüksek enflasyon ücret zamlarının etkisini ortadan kaldırmış, alım gücü giderek azalmıştır. Vergi yükü taşınmaz boyutlara gelmiştir.

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        Ekonomik ve mali krizi hafifletmek ve ortadan kaldırmak için birtakım politikalar uygulanmak istenmektedir. Çalışanların beklentisi, yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek tedbirlerin süratle yürürlüğe girmesidir. Fedakârlığı, geçmiş dönemde gelir ve servetlerini artıranlar yapmalıdır.

        Orta Vadeli Program’ın (OVP) ‘Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar’ bölümünde ‘öncelikli reform alanı’ olarak düzenlenmek istenen “İkinci Basamak Emeklilik Sistemi” işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açmıştır. Böyle bir düzenleme teklifinin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Getirilmek istenen emeklilik sistemiyle amaçlanan emeklilerin gelir kaybını telafi edecek ve çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak bir yapının oluşturulması değil, ekonominin kaynak ihtiyacının karşılanmasıdır.

        Kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenleme işçilerin verimliliğini, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyecek, iş barışını bozacaktır.

        İşçiler için geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatının enflasyonla aşınmasına artık dur denilmeli, kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir.”

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