Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

11'DEKİ YABANCI OYUNCU SUNURU KALDIRILDI

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımları için ilk 11'deki yabancı oyuncu sınırı da kaldırıldı. Buna göre takımlar ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek.

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Açıklamada, A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü belirtildi.

KULÜP AKADEMİ ZORUNLULUĞU

A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi. Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması kararlaştırıldı.

YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK FONU

2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere, federasyon tarafından "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.

TÜRKİYE'NİN "YABANCI SINIRI" TARİHİ

Habertürk Spor, Türk futbolunda adeta yaz boz tahtasına dönen yabancı kurallarının geçmişini araştırdı...

İLK YABANCI FUTBOLCU ADALETSPORLU GARO

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Türk futbolunda yabancı oyuncu devri, 1951 yılında İstanbul’un Adalet takımına transfer olan Arjantinli Oscar Garo ile başladı. Uzaktan attığı gollerle futbolseverlerin büyük beğenisini kazandığı belirtilen Garo, Türkiye’deki ilk profesyonel yabancı futbolcu olarak da tarihin sayfalarındaki yerini alırken bir devrin ve büyük tartışmaların da başlangıcı oldu.

1951 yılında başlayan yabancı oyuncu hikayesi, 1966 yılına kadar bir yabancı oynatılması kuralı ile devam etti. 1966'da ise ilk değişiklik yapıldı, yabancı sayısı ikiye çıktı. 1989 yılında ise yabancı sayısı 3 olmuştu. Geçen yıllar ve değişen futbol, 1996'da yabancı kuralını dörde çıkardı. 1999'a gelindiğinde ise yabancı sayısı artık beşti! 2000'LERLE BİRLİKTE "+" DÖNEMİ 33 yılda sadece 4 kez değişen yabancı kuralı 2000'li yıllarla birlikte ise artık birbirinden ilginç formüllerin kullanıldığı, sürekli değişen bir sürece girdi. İşte son 24 yıldaki yabancı kuralları:

SÜPER LİG'İN YABANCI TARİHİ 2000-2001: 5+1 - 5 yabancı sahada, 1 yabancı tribünde. 2001-2002: 5+1+2 - 5 yabancı sahada, 1 yabancı yedek kulübesinde, 2 yabancı tribünde. 2004-2005: 6 - 6 yabancı da sahada REKLAM 2007-2008: 6+1 ve 6+2 6+1 ile başlayan sezonun devre arasında 6+2'ye geçildi. 2010-2011: 6+2+2 6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, 2 futbolcu tribünde. 2011-2012: 6+2 6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde. Takımda 10 yabancı bulundurulsa da 8'i maç kadrosunda yer alabildi. 2013-2014: 6+0+4 10 yabancıdan 6'sı oynatılabilecek, 4'ü ise tribünde olacak. 2014-2015: 5+3 8 yabancıdan 5'i sahada, 3'ü yedek kulübesinde. 2015-2016: 14 Kadrodaki 28 kişilik kadronun 14'ü yabancı olabilecek. 14 yabancıdan 11'i de oynayabilecek. 2020-2021: 2. yarı: 14+2 2021-22: 8+6 A Takım listesine 35 futbolcu yazılabilecek, sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulabilecek. Yapılan ek bir düzenleme ile 21 yaş altı olmaları ve çeşitli koşullara bağlı olmak üzere 14 yabancıya ek olarak 3 yabancı futbolcu da kadroya kaydedilebilecek. 2022-23: 8+6+3 A Takım listesine 35 futbolcu yazılabilecek, sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurulabilecek. 8 yabancıya ilaveten Mavi Kart sahibi bir futbolcu daha yerli statüsünde ilk 11'de 9. futbolcu olarak forma giyebilecek. REKLAM 2024-25: 12 11'i sahada olmak üzere 12 yabancı olabilecek. 2025-26: 12 11'i sahada olmak üzere 12 yabancı olabilecek 2026-27: 12 11'i sahada olmak üzere 12 yabancı olabilecek 2027-28: 11 11'i sahada olmak üzere 11 yabancı olabilecek 2028-29: 11 11'i sahada olmak üzere 11 yabancı olabilecek

Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırının 12'ye çekilmesi sonrasında gözler de özellikle Dört Büyüklere döndü. Beşiktaş'ın A Takım kadrosunda sözleşmeli 17, Fenerbahçe'nin 19, Galatasaray'ın 20, Trabzonspor'un 19 yabancı oyuncu bulunuyor. Kulüplerin bu oyuncularından birçoğu ile yollarını ayırması gerekiyor.

YABANCI SINIRINDA UNUTULMAZ OLAYLAR, İLGİNÇ UYGULAMALAR! - Mustafa Denizli, derbide 6 yabancı oynattı 2000-2001 sezonuna 5+1 kuralıyla girilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe, İnönü'de ligin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Nevio Scala yönetimindeki Kartal, Mustafa Denizli'nin öğrencilerini 3-0 mağlup ederken maç içerisinde unutulmayacak bir an yaşandı.

REKLAM Derbinin 61. dakikasında Denizli, Türk statüsünde oynayan Elvir Balic'i çıkarıp yerine Milan Rapaic'i aldı. Ve Fenerbahçe sahada Revivo, Mirkovic, Lazetic, Moshoeu, Andersson ve Rapaic olmak üzere 6 yabancıyla yer aldı. Maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, TFF tarafından yabancı kuralına uymadığı için hükmen de 3-0 mağlup ilan edildi. - Gaziantep de yabancı ihlali kurbanı 2011-2012 sezonundaki Trabzonspor -Gaziantepspor maçının 61. dakikasında konuk ekipte Cenk Tosun'un yerine Sosa oyuna dahil oldu. Antep temsilcisi, 65. dakikada Popov-Turgut Doğan Şahin değişikliği yapılana kadar 4 dakika sahada 7 yabancı futbolcu ile mücadele etti. 4-1 kazanan Trabzonspor, 4-0 hükmen galip ilan edildi.

- Galatasaray 11 yabancıyla çıkan ilk takım oldu Galatasaray, 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Konyaspor ile oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.