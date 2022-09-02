KBB uzmanları Bakü'de buluştu

Kongrenin açılışına Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Nadir Zeynalov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycanlı milletvekilleri, doktorlar ve bilim insanları katıldı.
Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada bilim insanlarının söylediklerine, yazdıklarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Tıp sahasının zaman zaman bilim insanlarının dışında pek çok kişinin de otlar ve çiçekler aracılığıyla ilaç yaparak piyasaya sunduğu ve vahşi bir kapitalizmin yaşandığı bir alana dönüştüğünü belirten Bağcı, bilim insanlarının yöntem ve bilgilendirme biçimlerinin halkın anlayacağı tarzda olması gerektiğini vurguladı.
Bağcı, zaman zaman farklı uzmanlık alanındaki kişilerin televizyonlara çıkarak halka hastalıklar ve ilaçlar konusunda bilgi verdiğini belirtti, bu durumun oluşturabileceği sorunlara dikkat çekti.
Bakü'nün çok sayıda sanat, siyaset ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bağcı, burada tıp kongresi yapılmasını da önemsediklerini kaydetti.
Kongre katılımcılarından Türkiye Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birlikte toplantılar yapmanın, diğer ülkelere tecrübe paylaşımında bulunmanın artık çok yaygın bir bilimsel metot haline geldiğini söyledi.
Yiğit, bu metodun en önemli araçlarından birinin kongreler olduğunu dile getirerek Bakü'de, Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinin birlikte oluşturdukları Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin kongre düzenlemesinin önemli olduğunu vurguladı.
Tecrübe paylaşımının önemine değinen Yiğit, 10 ülkeden bir araya gelen kulak burun boğaz uzmanının edinimlerini birbiri ile paylaşacağını kaydetti.
Yiğit, "Azerbaycanlı, Kırgızistanlı, Kazakistanlı ve Özbekistanlı arkadaşlar bu tip bilgi alışverişini önemsiyor. Çünkü yıllarca bu tip birlikteliklerden uzak kalmışlar. Bu fırsatı bizim de iyi değerlendirip bu birlikteliği en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor." dedi.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden katılımcıların yer aldığı, 2 gün devam edecek kongrede, 65 sunum gerçekleştirilecek.
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