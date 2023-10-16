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        Haberler Gündem Türk Deniz Kuvvetleri Navtex yayınladı! Navtex nedir, ne demek? Navtex ilan etmek ne anlama gelir?

        Türk Deniz Kuvvetleri Navtex yayınladı! Navtex ilan etmek ne anlama gelir?

        Uluslarası haberleşme sistemi olan Navtex, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan denizcilik bildiriminin ardından gündeme geldi. Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de tatbikat yapılacağını açıkladı. Türkiye'de Navtex Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından; Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir istasyonlarında ilan ediliyor. İşte Navtex ilanına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:20 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:20
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        • 1

          Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını duyurdu. Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan Navtex mesajında Kıbrıs açıklarında tatbikat yapılacağı duyuruldu. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yayınlanan denizcilik bildiriminin ardından gözler "Navtex nedir, ne demek? Navtex ilan etmek ne anlama gelir?" sorularına çevrildi. İtşe Navtex hakkında merak edilenler...

        • 2

          NAVTEX NEDİR?

          Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

        • 3

          TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX NE ANLAMA GELİR?

          Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

        • 4

          TÜRK DENİZ KUVVETLERİ NAVTEX YAYINLADI!

          Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

          Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

        • 5

          "ATIŞ EĞİTİMİ 16-20 EKİM'DE YAPILACAKTIR"

          13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

        NAVTEX NEDİR?

        Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

        TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX NE ANLAMA GELİR?

        Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.

        TÜRK DENİZ KUVVETLERİ NAVTEX YAYINLADI!

        Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEXmesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu.

        Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

        "ATIŞ EĞİTİMİ 16-20 EKİM'DE YAPILACAKTIR"

        13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlananNAVTEXmesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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