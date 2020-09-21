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Türk ‘coin’i BTC BAM, dünyanın en yüksek cirolu ilk 10 kripto para alım satım platformundan biri olan Coinsbit'e girdi. Dünyanın sayılı kripto borsaları arasında gösterilen Coinsbit 'te de listelenen BTC BAM 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle Coinsbit’ten alım-satım işlemlerine başladı.

Verilen bilgiye göre Blockchain ve Bitcoin ile aynı alt yapı kullanılarak üretilen BTC BAM ‘coin’leri, Avusturya ve Amerika’da yazılım ekipleri tarafından geliştirildi.

‘MADENCİLİK SİSTEMLERİ KRİTİK HALE GELECEK’

Toplam 21 milyon adet üretilecek olan BTC BAM’ın sahibi Bitturex Kripto Para Alım Satım Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gökhan Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“2020 yılının son çeyreğindeki beklentiler de yine pandemi sürecine bağlı olarak şekillenecek. Hali hazırda birçok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatmaya başladığı bu ikinci dalga döneminde ek gelir kaynaklarının değeri daha da artacaktır. Bu nedenle aylık düzenli gelir elde edebilen madencilik sistemlerini tercih etmek ya da değer kazanacak coin’lere yatırım yapmak önümüzdeki dönem içinde kritik hale gelecek. Birçok ülkenin finansal açıdan zor süreçler geçireceği önümüzdeki dönemde, kağıt paranın varlığı giderek azalacak, para tamamen dijital hal alacak ve olası kıtlık durumunda para her zamankinden daha fazla değerli bir hal alacak.”