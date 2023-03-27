AA

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını bildirerek, "Sektör olarak 2022 rakamlarıyla dünyanın 5. büyük, Avrupa'nın ise lider üreticisiyiz. 119 milyon tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye ve dünyaya yeteriz." ifadelerini kullandı.

Yücelik, yaptığı açıklamada, 2022 yılına ilişkin üretim, satış ve ihracat rakamlarını değerlendirerek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların hızla sarılması için bölgeye destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Geçen yılın, Kovid-19 salgını döneminin olumsuz yansımaları ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olumsuz etkilerinden dolayı verimli bir yıl olarak değerlendirilemediğine işaret eden Yücelik, inşaat sektöründe yaşanan küçülmenin de etkisiyle çimento sektörünün 2022 yılını iç ve dış satışlarda tonaj olarak daralma ile tamamladığını aktardı.

"ÇİMENTONUN YÜZDE 25,1'İ İHRACATA KONU OLDU"

Yücelik, Türkiye'de 77 çimento fabrikasıyla faaliyet gösteren sektörün 17 bin 500 kişiyi doğrudan istihdam ettiğini aktararak, sektörün 2022 yılındaki üretim ve satış rakamlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sektörümüz, yaklaşık yüzde 6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. 2022 yılında, sektörün yüzde 94'ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin toplam çimento üretimi, önceki yıla oranla yüzde 6,6'lık düşüşle 73 milyon 708 bin tona geriledi. Üyelerimizin iç satışları ise 2022 yılında yüzde 9,3 azalarak 54 milyon 610 bin tona indi. Geçen yıl üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 25,1'i ihracata konu oldu. 2022 yılında çimento sektörü ihracatı ise yüzde 12'lik düşüşle 27,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 18,7 milyon tonunu çimento, 8,5 milyon tonunu klinker oluşturdu. 2023 yılında da ihracatta yaşanan düşüş trendi devam ediyor."

Çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını ve kapasite kullanım oranının ise yüzde 65 olduğunu bildiren Yücelik, "2022 yılı kapasite kullanım oranımıza baktığımızda kurulu kapasite altında üretime devam ediyoruz. Gerek iç piyasa gerekse dış piyasadaki gelişmelerin gerçek potansiyelimizi halen yansıtmadığını görmekle beraber, önümüzdeki dönemde sektörümüzün daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Sektör olarak 2022 rakamlarıyla dünyanın 5. büyük, Avrupa'nın ise lider üreticisiyiz. 119 milyon tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye ve dünyaya yeteriz." ifadesini kullandı.

"ABD'NİN TEMELİNE İMZA ATIYORUZ"

Yücelik, sektörün çimento ihracatını çoğunlukla ABD ve Orta Doğu'ya yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Özellikle ABD pazarına burada bir parantez açmak isterim. Türkiye'nin ABD'ye çimento ihracatı önceki yıla oranla 2022 yılında yüzde 35 artarak 9,8 milyon ton oldu. Ülkemizin çimento ihracatının yüzde 50'si ABD'ye gerçekleştirildi. ABD'de bildiğiniz gibi son dönemde eskiyen altyapılar yenileniyor. Kaliteli ürünlerimiz ve lojistikteki başarımızla Türk çimentosuyla ABD'nin de temeline imza atıyoruz."

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