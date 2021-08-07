2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

17 YIL SONRA KADINLARDA ALTIN MADALYA

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 YIL SONRA İLK MADALYA BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NDAN

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.

Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

TÜRKİYE'NİN 102 ve 103. OLİMPİYAT MADALYALARI KADIN BOKSÖRLERDEN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği derecelerle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 103'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 14 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandı. Tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte ise Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 101'e taşındı.

Oyunların 15. gününde ise iki kadın milli boksörden madalya geldi. Önce 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken, sonrasında 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli altın madalyaya ulaştı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısı 102, Busenaz Sürmeneli'nin kürsüsü ise 103. olimpik madalya olarak Türk spor tarihine geçti.

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12'ye çıktı.

41. ALTIN MADALYA

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye 41. olimpiyat altınını getirdi.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye'nin 39 olan olimpiyat altın madalya sayısı, Mete Gazoz'un okçulukta zirveye çıkmasıyla 40 oldu. Boksta Busenaz ile alınan zafer ise 41. altın madalya olarak kayıtlara geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Türkiye'nin renklerine göre madalya sayısı altında 41, gümüşte 27, bronzda 35 oldu.

TÜRK BOKS TARİHİNDE İLK

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği altın madalyayla Türk spor tarihine geçti.

Daha önceki olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya alabilen Türk boksu, Tokyo 2020'de ilk kez altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin kadınlarda kota aldığı ilk olimpiyatta Busenaz Sürmeneli ile gelen altın madalya, boksta alınan en büyük başarı olarak tarihe geçti.

BOKSUN MADALYA SAYISI 7 OLDU

Türk boksunun olimpiyat oyunlarında kazandığı madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Tokyo 2020'den önceki olimpiyatlarda 2 gümüş, 3 bronz madalya elde eden Türk boksu, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan birer altın ve gümüş madalyayla ayrıldı.

Tokyo'da alınan derecelerle Türkiye adına boks branşının elde ettiği madalya sayısı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7'ye taşındı.