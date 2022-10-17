Türk bilim insanları yerli KKKA aşısı için kolları sıvadı

"KKKA ÇALIŞMALARINA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Keneler tarafından taşınan ve ölümlere neden olabilen KKKA'nın Türkiye'nin ciddi bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkati çeken Özdarendeli, şunları kaydetti: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını salgın nedeniyle 2 yıl bekletmek durumunda kalmıştık, şimdi çalışmalarına tekrar başlayacağız. KKKA ile ilgili zaten öncesinde yaptığımız ciddi çalışmalar vardı, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süreçte preklinik çalışmalarda hastalığa karşı farklı aşı platformları geliştirdik, en son 'rekombinant 1' platformunda yüzde 100 koruyuculuk aldık. Buradan ilerleyeceğiz, biraz zamanı var ama çok kısa bir sürede Faz 1 aşamasına geçebileceğimizi düşünüyorum."