Türk Arpı projesi dünyadaki müzisyenlere ve müzikseverlere ulaşıyor

Türk Arpı projesi, Türk arpı “çeng”i ve Türk Müziği geleneğinin estetik ve müzikal karakteristiğini içeren “Türk Arpı Nota Koleksiyonu”nu dünyaya duyurmayı ve müzik mirasını sahiplenmeyi amaçlıyor.

KÜLTÜREL BİR BAĞ YENİ İŞ BİRLİKLERİNE KAPI AÇIYOR

Projenin yurtdışı etkinliklerine paralel olarak nota koleksiyonunda yer alan eserler dünyanın dört bir yanından arp sanatçıları tarafından icra ediliyor ve videoları sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Pancaroğlu, Türk Arpı Nota Koleksiyonunun tanınması ve dünyadaki arpistlerin Türk eserlerini icra etmelerinin en önemli çıktılardan biri olduğunu özellikle vurguluyor.

Proje kapsamında gerçekleşen konser, eğitim ve atölye çalışmaları ise çok farklı deneyimler ve hikayeler ortaya çıkarıyor. 7-18 yaş arasında genç arpistler Türk müziği ezgilerini öğreniyor, müzik eğitmenleri bu notaları eğitim planlarına alıyor, arp sanatçıları repertuarlarına ekliyor.

Özetle Türk Arpı Projesi, Türk müzik kültürünün parçası olan kadim eserleri içeren Türk Arpı Nota Koleksiyonu ile 17. yüzyıldan bugüne örneğine rastlanmayan ama bu çabalar kapsamında yeniden üretilen “çeng” çalgısının dünya sahnesine yeniden çıkmasının yanında 2024 yılı içerisinde birçok farklı ülkede gerçekleşecek konser, eğitim, atölye çalışmasıyla müzisyenlere, müziksevere ve müzik kurumlarına ulaşmayı amaçlıyor.

“FLAMİNGOLARIN ÇIĞLIĞI” BESTESİ SİNGAPUR’DA YARIŞMADA ZORUNLU ESER OLARAK SESLENDİRİLDİ

Türk Arpı Nota Koleksiyonu içerisinde yer alan “Flamingoların Çığlığı” (The Cry of The Flamingos) eseri ise Rave Harps International Prestige Awards 2024 kapsamında 10 Ağustos 2024 tarihinde The Art House da gerçekleşen “Genç Pedallı Arp Sanatçısı (Young Pedal Artist)” kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirildi. Farklı arplar ve yaş kategorilerinde düzenlenen yarışma genelinde 200’ün üzerinde genç arpist katılırken, “Flamingoların Çığlığı” nın seçenekli zorunlu eser olarak seslendirildiği kategoride yarışan 20 genç arpistten 18’i bu besteyi tercih etti. Malezya, Endonezya, Hong Kong, Çin ve Yeni Zelanda'dan bu kategoride yarışan genç arpistleri Şirin Pancaroğlu (Türkiye), Mieko Inoue (Japonya) ve Alice Giles’tan (Avustralya) oluşan uluslararası jüri heyeti değerlendirdi ve yarışma ödüllerini verdi.

Singapur’daki The Arts House’da 10 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen yarışmada “Flamingoların Çığlığı” bestesini en iyi icra eden ve birincilik ödülünü kazanan genç arpist, Malezyayı temsil eden 11 yaşındaki Yap Zhi Yu Tasha oldu. Bu kategoride yarışan en genç arpist Tasha Rave Harp Malaysia arp okulunda Jaz Tan Siaw Pei ile arp eğitimini sürdürüyor. Ayrıca yarışmaya Singapur’dan katılan Megan Wan Gai Wing bu eserin icrasında ikincilik derecesi ile ödüllendirildi.

Türk müziğinin makam ve usul sistemlerini temel alan bestelerinden oluşturduğu “Alâim-i Semâ” isimli seçkinin birincisi eseri olarak 2022’de KaIan Müzik’ten yayınlanan teklisi “The Cry of The Flamingos” (Flamingoların Çığlığı) isimli eseri ile Şirin Pancaroğlu, ülkemizde yaşayan ve yaşam alanları tehdit altında olan Türkçede “allı turna” olarak adlandırılan flamingolara dikkat çekmektedir.

ARP SANATÇILARI, GENÇ ARPİSTLER VE MÜZİKSEVERLER TÜRK ARPI ÇENG’İ DENEYİMLİYOR

Türk Arpı projesinin kökleri, 17. yüzyıldan itibaren topraklarımızdaki kullanımı bulunmayan ve kaybolan bir arp türü olan “çeng”in Şirin Pancaroğlu tarafından yeniden hayata döndürülmesine dayanıyor. Bu kapsamda Pancaroğlu, asırlar sonra yeniden üretilen Türk arpı “Çeng”i de yanında götürerek hem çeng ile resital gerçekleştiriyor hem de dünyanın farklı noktalarındaki arp sanatçıları, arp eğitmenleri ve öğrencilerinin çengi deneyimlemesini sağlıyor. Modern arpların aksine daha küçük boyutlarda olan ve yerde bağdaş kurularak çalınan arp herkesin yoğun ilgisini çekiyor. Konserlerinde Türk Arp Müziği Nota Koleksiyonu'ndan eserleri seslendiren Şirin Pancaroğlu, Tayvan Uluslararası Harp Festivali kapsamında Batı Afrika Arpı olan “kora” çalan sanatçı Yerko Lorca ile birlikte çeng eşliğinde Türk şarkısı "Iğdır'ın Al Alması"nı seslendirdi.

YENİ ROTA İSE ÇİN’İN SHENZHEN KENTİ

Türk Arpı projesinin yeni rotası ise konser ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla 15-16 Eylül 2024 tarihlerinde Belt & Road Shenzhen International Music Festival’i kapsamında Çin’in Shenzhen kenti olacak.