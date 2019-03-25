25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Onursal Başkanı Seçim Aydın, AA muhabirine, yaklaşan yaz turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sezona yönelik gelişmeleri özellikle yurt dışında düzenlenen fuarlarda takip ettiklerini vurgulayan Aydın, "Hollanda, Almanya, İngiltere ve en son Rusya'daki fuarlarda çok olumlu dönüşler elde edildi. Yurt dışından talebin giderek arttığı görülüyor. Bu sene Türkiye yeni rekora gider." diye konuştu.
Yurt dışındaki turizm firmalarında bu sezon Türkiye'ye yönelik büyük talep olduğuna işaret eden Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sektörden gelmiş olmasının da avantaj sağladığını söyledi.
Aydın, Türkiye'de turizmin daha işlevsel hale geldiğine dikkati çekerek, turist sayısındaki artışın İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerin yanı sıra tüm ülkeye katkı sağlayacağını bildirdi.
Türkiye'nin, bu yıl rekor sayıda turist ağırlayarak dünya sıralamasında da daha üst sıralara çıkmasını beklediklerini ifade eden Aydın, "Ülkemize geçen yıl 46 milyon turist geldi. Bu yıl turist sayısı, yaklaşık yüzde 10 artışla 50 milyonu geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.
"TURİZMİN 12 AYA YAYILMASI GEREKİYOR"
Aydın, Türkiye'nin sadece yazın değil, 12 ay yabancı turisti ağırlayabilecek potansiyelinin bulunduğunu belirterek, farklı dallardaki turizm ögelerinin piyasaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının son dönemde bu konuda çok önemli adımlar attığına işaret eden Aydın, şöyle konuştu:
"Sadece deniz, kum, güneş değil, kültür, yayla, sağlık, golf, kongre, yeme-içme (gastronomi) ve fuarcılık gibi birçok dalda öne çıkabilecek ülkeyiz. Sektör olarak sezonu sadece 3-4 aya değil, 12 aya yayma taraftarıyız. Kongre turizmi ve kültür turlarını da dahil edip Anadolu'daki bütün hazineleri gösterebiliriz. Bunların tanıtımının yapılabileceği çalışmalar yürütülmeli. Birkaç mevsim kayak turizmi yapılabilecek çok güzel yaylalarımız var. Bakanlığın bu konudaki çalışmaları 2 seneye meyvelerini verir."
"TESİSLERİN MODERNİZASYONU YAPILMALI"
Türkiye'deki turizm tesislerinin en büyük sorununun giderek eskimesi olduğunu aktaran Aydın, işletmelerin düzenli şekilde modernizasyon çalışmalarını yapmaları gerektiğini bildirdi. Aydın, devletin bu konuda destek sağlayabileceğini, kredi, teşvik veya hibelerin geliştirilerek personel eğitimi ve tesis iyileştirmesinde kullanılabileceğini söyledi.
Nitelikli personelin turizm işletmesinin kalitesinde önemli bir yer teşkil ettiğini vurgulayan Aydın, Türkiye'nin bu sektörde dünyada ilk beşte olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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