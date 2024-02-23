Turizmde kartlar yeniden dağıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Ocak ayına dair turizm verilerini açıkladı. Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı. Çin (yüzde 142.12), Japonya (yüzde 101.45) ve İran'dan (yüzde 86.60) gelen turist sayısında önemli artış yaşandı. İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 91.25'lik düşüş gerçekleşti. En çok ziyaretçi girişi, alışıla geldiği gibi Rusya'dan olurken, geçen yıla göre yüzde 17.60'lık düşüş yaşanması dikkat çekti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Ocak ayına dair turizm verilerini açıkladı.
Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı. Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.
RAKAM YATAY SEYRETTİ, MİLLETLER DEĞİŞTİ
Turist sayısında ocak ayında yüzde 2,05'lik artış yaşanırken, ülkemizi ziyaret eden kişilerin ülkelerinde önemli değişimler görüldü.
Çin (yüzde 142.12), Japonya (yüzde 101.45) ve İran'dan (yüzde 86.60) gelen turist sayısında önemli artış yaşandı. İsrail'den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 91.25'lik düşüş gerçekleşti. En çok ziyaretçi girişi, alışıla geldiği gibi Rusya'dan olurken, geçen yıla göre yüzde 17.60'lık düşüş yaşanması dikkat çekti