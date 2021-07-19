Turistlerin paralarını çalan taksici yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, aracına binen turistlerin para ve cep telefonlarını çalan taksici yakalandı.

Şişli'de taksici İ.Ç., farklı tarihlerde aracına binen turistlerden yankesicilik yöntemiyle 350 avro, bin lira para ve cep telefonu çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, taksici İ.Ç.'yi geçen cumartesi gözaltına aldı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.