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        Haberler Gündem Güncel Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı | Son dakika haberleri

        Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

        Afyonkarahisar'da Japon turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:40
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        Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
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        Afyonkarahisar'da sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tur otobüsü, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel Mevkisi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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        #afyonkarahisar
        #tur otobüsü
        #Kaza
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