18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının oluşturulması amacıyla istatistiklerin tek elden toplanıp işlenebileceği Türkiye'nin bu alandaki ilk veri merkezini kuracak. Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisini hazırlayarak, gelecek yıldan itibaren uygulamaya koymayı ve bu çerçevede "Türkiye Markası"nı oluşturmayı planlayan Bakanlık, "veri merkezi" ile hali hazırda farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan turizm istatistiklerinin tek elde toplanarak, turizmle ilgili bilgilerin sağlıklı bir zemine kavuşturulmasını amaçlıyor.
Bu kapsamda, kurulacak merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm sektöründen gelen tüm verileri bünyesinde toplayacak. Söz konusu verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2,5 aylık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.
TÜRKİYE HAKKINDAKİ ALGI DA ÖLÇÜLECEK
Merkezde, sınır giriş-çıkış istatistiklerinin yer aldığı klasik verilerin yanı sıra geceleme sayılarından, turizm gelirlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede istatistik bilgilerine yer verilecek.
Ayrıca yabancı turistlerin Türkiye'ye kaçıncı kez geldiği, hangi ülkeden ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih ettiği veya etmediği, Türkiye'ye ilk defa gelenler gibi turist profillerini yansıtan detaylı verilere de merkez üzerinden ulaşılabilecek.
Veri merkeziyle Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelerine ve özelliklerine göre niteliklerinin, Türkiye hakkındaki algılarının net olarak fotoğrafı çekilebilecek. Bu veriler, "bireysel tanıtım" hamlelerinin temelini de oluşturacak.
Veri merkezi böylelikle ülkelere yönelik turizm planları oluşturulurken, turistlerin nitelikleri de dikkate alınarak, daha sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının temelini atacak.
YENİ DİJİTAL PORTAL
Bakanlık, ayrıca 2019'da Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili dijital dünyada yürütülen faaliyetlerin her yönüyle yansıtılacağı, yeni bir portalı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bu noktada gereken tüm ihtiyaçları saptayan Bakanlık, dünyaca tanınan, uluslararası bir firmayla portalın kurulması için çalışma başlattı. Portal, web, sosyal medya ve cep telefonlarından erişebilecek "mobil" uygulama olarak bütünleşik bir şekilde hizmet verecek.
Bakanlık turizmle ilgili bazı noktalarda şikayetlerin de yansıdığı iletişim merkezi "Alo 176"yı da gelecek yıl yeni bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. Bu kapsamda, çağrı merkezi üzerinden sadece devlet bazında değil sektöre ilişkin şikayet ve önerilere yönelik veriler de alınacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!