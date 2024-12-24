Turistik Doğu Ekspresi Erzincan'da

Oldukça keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Bütün yolcularımızın da aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Dünyanın en önemli rotalarından biri ve en uzun rotalarından biri bin 365 kilometrelik bir rota. Ankara’dan Kars’a kadar, Kayseri’den, Sivas’tan, Erzurum’dan, Erzincan’dan ve Kars’ta nihayetlenecek 60 seferimiz var. Toplam 12 bin civarında vatandaşımız inşallah bu seyahatten faydalanacak. Oldukça ilgi ve alaka gören bir rotadan bahsediyoruz.