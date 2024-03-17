'Turist Ömer'in 'Kaptan Kirk'ü Cemil Şahbaz: Doğru karar vermişim
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde rol alan Cemil Şahbaz ile konuştuk. 'Turist Ömer Uzay Yolunda'da canlandırdığı 'Kaptan Kirk' karakteriyle tanınan oyuncuyla nostalji yolculuğu yaptık
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1956'da haftalık olarak yayımlanmaya başlayan Ses Dergisi, birçok sanatçının hem Yeşilçam'a hem de sahnelere adım atarak ünlü olmasını sağladı. Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan ve Ajda Pekkan bu isimlerden sadece birkaçı...
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Cemil Şahbaz da 1973'te Ses Dergisi'nin yarışmasında dereceye girerek kendini beyazperdede buldu. 20'li yaşlarındayken Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Yıldız Kenter gibi pek çok değerli isimle aynı seti paylaştı.
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'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmindeki 'Kaptan Kirk' karakteriyle hafızalarda yer edinen Cemil Şahbaz, 11 filmde rol aldıktan sonra sinema kariyerini noktaladı.
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Şimdilerde memleketi Adana'da gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusuyla hem geçmişi hem de bugünlerini konuştuk.
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MİLLİ SPORCULUKTAN, BEYAZPERDEYE...
73 yaşındaki Cemil Şahbaz, sinemaya başlamadan önce profesyonel bir yüzücü ve milli sutopu oyuncusuymuş. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, sporculuktan, sinemaya geçişini şöyle anlattı: 19 Mart 1951'de Adana’da doğdum. İlk ve ortaokulu Milli Mensucat'ta okudum. Ardından da Adana Erkek Lisesi’nden mezun oldum.
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17 yaşındayken İstanbul Yüzme İhtisas Spor Kulübü'ne transfer oldum. 1969'da Sutopu Milli Takımı'na seçildim. 30 kez de milli oldum. Sutopu oynarken, yakın çevremdeki insanlar Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katılmam için öneride bulundu.
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1973'te düzenlenen yarışmaya fotoğrafımı gönderdikten sonra, beş aşamalı bir sürece dâhil oldum. Yarışma sonrasında Mesut Engin; birinci, ben; ikinci, Cem Erman ise üçüncü seçildi. Finalistlerinin arasında Gülşen Bubikoğlu'nun da olduğu yarışmayı kadınlarda Necla Nazır kazanmıştı.
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Yarışmadan sonra 10 filmlik bir anlaşma yapıldı. Böyle olunca sporu askıya almak zorunda kaldım. Bu konuda bir pişmanlığım olmadı. Sinema, yaşamıma güzel anılar kattı.
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'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmiyle sinema macerasına başlayan Cemil Şahbaz, oyunculuk yaptığı dönemde eğitimini bırakmamış. 1976'da Adana İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Bugünkü adıyla Çukurova Üniversitesi) İşletme Bölümü'nü bitirmiş.
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Cemil Şahbaz; Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Yıldız Kenter gibi pek çok değerli isimle kamera karşısına geçtiği için kendini çok şanslı hissettiğini belirtti.
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"SANATÇI DEĞİLİM"
Yeşilçam oyuncusu; "Biz amatör ruhluyduk. Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Münir Özkul, bunlar ehil kişiliklerdi. Onları gözlemleyerek oyunculuk anlamında bir şeyler kapmaya çalıştık. Gerçeği söylemek gerekirse kamerayı ilk kez gören insanlardandık. Kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak değerlendirmedim, haddime de değil. Çünkü bu işe gönülden emek vermek ve eğitim almak lâzımdı. Biz bu işin ucundan bulaştık, sonra mesleğimize geri döndük" ifadelerini kullandı.
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"OYUNCULUĞU BIRAKARAK DOĞRU KARAR VERMİŞİM"
6 yılda 11 filmde rol aldıktan sonra sinemayı bırakan Cemil Şahbaz; "Oyunculuğu bırakmam şahsi kararım değildi aslında. O dönemlerde siyah-beyaz televizyon yeni yeni Türkiye'ye girmeye başlamış ve sinemayı olumsuz etkilemişti. O zamanlar sinemada sosyal bir güvencemiz de yoktu. Üniversiteyi bitirince kendi mesleğimde ilerlemek istedim. Geçmişte oyunculuk yapan bazı isimler, zorlu şartlarda hayat mücadelesi veriyor. Şimdi geriye bakınca da doğru bir karar verdiğimi görüyorum" dedi.
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Sinemanın kendisi için güzel anılarının biriktiği bir dönem olduğunu ifade eden oyuncu, kendi filmlerini izlediğini ve bununla mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
Cemil Şahbaz, 'Turist Ömer Uzay Yolunda'nın yanı sıra başrollerinde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 'Kara Murat Ölüm Emri', 'Kartal Yuvası', 'Babaların Babası', 'Babanın Oğlu' filmlerinde usta aktöre eşlik etti. 'Gülşah' filminde ise ve Hülya Koçyiğit, Gülşah Alkoçlar ve Münir Özkul ile rol aldı. 'Memleketim' filminde ise Tarık Akan ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçti.
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Sinemayı bıraktıktan pek çok şirkette satış ve pazarlama müdürü olarak görev alan Cemil Şahbaz, inşaat, tekstil ve elektronik sektörlerinde emekli oluncaya kadar üst düzey yönetici olarak da çalışmış.
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FATİH TERİM İLE SINIF ARKADAŞI
Ortaokulda Fatih Terim ile sınıf arkadaşı olan oyuncu; "Üç yıl boyunca birlikte eğitim gördük. Beden Eğitimi Öğretmeni de milli sutopucu oyuncusu merhum Aytaç Pekkoçak’tı. Fatih Terim, voleybolda pasörlük yapardı. Ayrıca, sporun her dalında başarılıydı. Ben Adana Erkek Lisesi’ne, Fatih Terim de Motor Sanat Okulu’na gitti. Ancak dostluğumuz her zaman sürdü. Bir Adanalı olarak Fatih Terim ile her zaman gurur duyarım" ifadelerine yer verdi.
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ADANA'DA EMEKLİLİK HAYATI
6.5 yıl önce eşini kaybeden oyuncu, İstanbul'u terk ederek memleketi Adana'ya geri dönmüş. Uzun yıllar Yeniköy'de yaşayan Cemil Şahbaz, İstanbul'daki evini de satmış.
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Cemil Şahbaz; "İstanbul'da anılarla yaşamak istemedim. Yeniköy'deki evimi sattım, oradaki anılarımı da bırakarak, 2 yıl önce Adana'ya döndüm. Çocuğum yok, yalnızım ama mutluyum ve huzurluyum. Kendimi kitaplara verdim" şeklinde sözlerini noktaladı.