Sinemanın kendisi için güzel anılarının biriktiği bir dönem olduğunu ifade eden oyuncu, kendi filmlerini izlediğini ve bununla mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Cemil Şahbaz, 'Turist Ömer Uzay Yolunda'nın yanı sıra başrollerinde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 'Kara Murat Ölüm Emri', 'Kartal Yuvası', 'Babaların Babası', 'Babanın Oğlu' filmlerinde usta aktöre eşlik etti. 'Gülşah' filminde ise ve Hülya Koçyiğit, Gülşah Alkoçlar ve Münir Özkul ile rol aldı. 'Memleketim' filminde ise Tarık Akan ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçti.