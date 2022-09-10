Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de eşi İlayda Atmaca ile görüntülendi. İkili, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Basın mensuplarıyla sohbet de eden Tunçalp, "Bu gezmeler son. Artık işler başlıyor. Setlerden çıkabilmemiz imkansız. Bu akşam eşimle yemek yemek istedim baş başa" dedi.