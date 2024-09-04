Turgut Özal Bulvarı 7 Eylül'e kadar kapalı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde yeni şebeke hatlarının imalatı sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat'ın işlek arterlerinden Turgut Özal Bulvarı, 7 Eylül Cumartesi gününe kadar kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergahların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.