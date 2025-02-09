Turabi Çamkıran, yine tepki çekti

Turabi Çamkıran, bir yarışma programıyla tanınmış, şöhreti, ekranlara yansıdığı süre ölçüsünde olmuştu.

Görünen o ki Turabi Çamkıran'ın kısa süreli şöhreti, kendisi için bir zehre dönüşmüş durumda. Zira; neye, kime hizmet ettiği belirsiz şarkılarıyla 'Gündem'e gelmesiyle kendince şöhret tatminkârlığı yaşıyor.

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Zira; Turabi Çamkıran, ne şarkısına erişim engeli getirilmesini dinliyor ne de yakalama kararı. Bildiğini okumaya devam ediyor.

Baştan sona bel altı sözlerle dolu İngilizce arabesk türündeki 'Wine Me Dine Me' adlı şarkısı, sözleri nedeniyle tepki çekince; Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine şarkıya erişim engeli getirmişti. 'Müstehcenlik' suçundan da hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turabi Çamkıran, bu sefer de 'Dur Abi, Sus Abi' adlı yeni şarkısıyla yaka silktirdi. Birçok kişi, tepkisini sosyal medyada dile getirdi.