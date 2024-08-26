Tur teknesine taciz baskını: 4 yaralı

"BİRİSİ DENİZE DÜŞÜNCE, KAVGAYI FARK ETTİM"

Kavgayı görenlerden Aydın Zengin, "Yat limanında teknelerin önünde kavga oldu. O esnada birisi denize düşünce, kavgayı fark ettim. Hemen uzaklaştım. Ambulans ve polisler geldikten sonra olay yerini terk ettim. Sadece birisinin denize düştüğünü ve iki grup arasında kavga olduğunu gördüm" diye konuştu.