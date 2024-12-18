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        Haberler Magazin 'Tur Rehberi'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

        'Tur Rehberi'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

        1 Ocak'ta gösterime girecek olan, Cem Gelinoğlu imzalı 'Tur Rehberi'nden yeni bir tanıtım filmi daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:43
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        'Tur Rehberi'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı
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        BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’, yeni yılın ilk gününde gösterime giriyor.

        Başrolünde Cem Gelinoğlu'nun Antalya’nın Tarkan’ı 'Prens Ercü' olarak izleyicilerin karşısına çıkacağı, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’nin yeni tanıtım filmi yayınlandı.

        Rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan 'Ercüment', her durumdan kendine has yöntemleriyle sıyrılırken yolcuların da gözdesi olacak.

        Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan 'Tur Rehberi', sinema filmi 1 Ocak 2025’te izleyici ile buluşacak.

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        #Tur rehberi
        #Cem Gelinoğlu

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