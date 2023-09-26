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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189.2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140.1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 87.8 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, İAR'ı, 69,5 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 66.9 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi. İAR ile Ereğli Demir ve Çelik'in ikişer basamak yükselmesi dikkat çekti.

Toyota Otomotiv 65.9 milyar lirayla 7'nci, Arçelik 64.1 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 62.7 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 59.8 milyar lirayla 10'uncu sırada yer aldı. Toyota 3 basamak birden gerilerken, Arçelik, Oyak-Renault ve Tofaş'ın sıralamadaki yeri değişmedi.

Sıra Kuruluş Adı Üretimden Satışlar (Net) (TL) 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 418.386.097.302 2 Star Rafineri A.Ş. 189.155.079.778 3 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 140.075.328.659 4 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. 87.779.289.190 5 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 69.492.409.075 6 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 66.937.198.161 7 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 65.894.452.143 8 Arçelik A.Ş. 64.089.464.219 9 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 62.664.328.181 10 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 59.818.225.984 11 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. 53.875.149.301 12 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. 52.481.382.786 13 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 46.991.305.461 14 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 42.772.244.502 15 Mercedes-Benz Türk A.Ş. 42.222.737.405 16 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 40.871.552.000 17 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 40.100.173.646 18 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 37.307.402.018 19 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. 33.678.777.219 20 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 32.978.741.689 21 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 32.696.066.930 22 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 31.192.698.121 23 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. 30.417.710.491 24 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 29.509.740.544 25 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 28.812.448.172 26 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. 28.369.301.046 27 Aygaz A.Ş. 28.040.756.046 28 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 26.830.747.114 29 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 26.325.134.990 30 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 25.143.017.217 31 Eti Bakır A.Ş. 23.652.933.666 32 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 23.318.662.808 33 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 23.077.707.056 34 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 22.815.299.749 35 Atlas Enerji Üretim A.Ş. 21.325.119.488 36 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. 21.143.426.810 37 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 20.612.540.921 38 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 19.931.112.086 39 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 19.926.067.755 40 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. 19.835.249.423 41 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. 19.416.045.149 42 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 19.172.449.303 43 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 18.906.922.142 44 Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 18.863.102.678 45 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 18.426.643.075 46 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 17.913.059.399 47 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 17.771.258.274 48 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 17.689.695.401 49 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 17.512.548.564 50 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. 16.714.681.407 51 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 16.594.562.628 52 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 16.245.565.293 53 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 16.228.828.981 54 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 16.010.752.169 55 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 15.724.183.471 56 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 15.308.312.473 57 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. 14.609.001.627 58 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. 14.099.064.585 59 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 13.469.093.175 60 Coca-Cola İçecek A.Ş. 13.395.773.794 61 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. 13.381.069.545 62 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 13.301.115.877 63 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 12.990.453.680 64 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. 12.980.684.562 65 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. 12.858.718.551 66 Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. 12.730.470.884 67 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. 12.466.209.310 68 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 12.275.829.901 69 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. 12.266.318.540 70 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 12.213.170.971 71 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 12.204.479.604 72 Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. 11.957.032.436 73 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 11.954.889.705 74 Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 11.365.164.855 75 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 11.217.073.227 76 İpragaz A.Ş. 11.179.657.302 77 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 11.091.640.403 78 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. 11.025.592.882 79 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 10.781.874.757 80 Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 10.701.869.985 81 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 10.579.672.148 82 Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 10.533.435.020 83 Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş. 10.467.292.167 84 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 10.402.518.302 85 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 10.193.742.832 86 Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 10.118.657.332 87 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 9.858.058.817 88 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 9.477.646.910 89 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 9.378.144.217 90 Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. 9.281.390.918 91 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. 9.128.401.944 92 Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. 8.960.116.694 93 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. 8.938.961.325 94 Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. 8.904.954.992 95 Baymina Enerji A.Ş. 8.867.315.546 96 Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 8.851.230.795 97 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 8.546.443.166 98 Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş. 8.487.451.304 99 RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. 8.481.001.056 100 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 8.470.720.513

TÜPRAŞ 2021 araştırmasında da 136.8 milyar liralık üretimden satış rakamıyla zirvede yer almıştı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıkladığı verilere göre 2022 yılında ilk 500 sanayi şirketinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar liraya ulaştı.

'REEL ARTIŞ YÜZDE 33.3'

Bahçıvan, "2022 yılının verileri yıl sonu tüketici enflasyonu ile arındırıldığında üretimden satışların reel olarak 2021 yılına göre yüzde 33.3 ile oldukça yüksek bir artış sergilediği görülüyor. Reel değişimleri hesaplarken son yıllarda hep yaptığımız gibi bu yıl da, yıl sonu TÜFE enflasyonunu kullandık. Fakat diğer taraftan biliyoruz ki 2022 sonunda TÜFE enflasyonu yüzde 64.27 iken ÜFE enflasyonu yüzde 97.72’ye ulaşmıştı. Nitekim yıl sonu ÜFE enflasyonu kullanıldığında, üretimden satışlardaki reel artış yüzde 10.8’e iniyor" diye konuştu.

EN YÜKSEK PAY ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE

Sanayimizin teknolojik yapısı hakkında bilgi veren Bahçıvan "2022 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 37.7 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerin aldığı görülüyor. Bu grubun payı bir önceki yıla göre 5.3 puan artmış. Buna karşılık düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4.4 puan düşüşle yüzde 28.9’a, orta-yüksek teknolojili sanayiler grubunun payı 1.1 puan düşüşle yüzde 27.2’ye gerilemiş durumda" ifadelerini kullandı.

İHRACAT YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Türkiye'nin ihracatının 2022'de yüzde 12.9 artarak 254 milyar doları aştığını anımsatan Bahçıvan, "İSO 500'ün ihracatı ise yüzde 14.1'lik artışla 98 milyar dolara yaklaştı. İSO 500'ün ihracat artışı, Türkiye genelinin 1.2 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece hem Türkiye hem de İSO 500 tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaşılmış oldu. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payına baktığımızda bu oranın yüzde 40'lar civarında olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Bahçıvan, 500 büyük sanayi kuruluşunun 2022'de faaliyet karının yüzde 96 artarak 671 milyar liraya çıktığını belirterek, buna karşılık faaliyet karlılığı oranının yüzde 14,8'den yüzde 12,8'e gerilediğini bildirdi.

KÂRLILIK ORANI DÜŞTÜ

Erdal Bahçıvan, "Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın yüzde 100'e yakın bir artışla 808 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Aynı yılda FAVÖK karlılığı oranı, aynen faaliyet karlılığında olduğu gibi 2.1 puan düşüşle yüzde 17.5'ten yüzde 15.4'e geriledi. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 485 milyar liraya yükseldi. Ancak satış karlılığı oranı 0.2 puan düşüşle yüzde 9.3'e indi. Bu da bize tüm karlılık rasyolarında geçen yıla göre daha düşük bir kar yılı geçirildiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Sanayi şirketlerinin son 10 yıldaki üretim faaliyeti dışı gelirlerinin toplam içerisindeki payında yaşanan düşüşe işaret eden Bahçıvan, "Görüldüğü üzere söz konusu bu oran, son 5 yılda yüzde 88 düzeyinden yüzde 23'lere kadar gerilemiş durumda. Bu da bize sanayicinin son yıllarda giderek daha fazla esas faaliyetlerine odaklandığını ve kârını gerçek işinden elde ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

FİNANSMAN YÜKÜ AZALDI

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, finansman giderlerinin uzun yıllardan beri İSO 500'ün en dikkat edilen unsurlarından olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"İSO 500'ün finansman giderlerinin 2022'de yüzde 32.6 artarak 277 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Böylece finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı belirgin bir düşüş göstererek yüzde 61.1'den yüzde 41.3'e inmiş durumda. Yıllardan beri hep işaret ettiğimiz ve 2018'de yüzde 89'lara kadar çıkan bu oranın yüzde 40'lara gerilemiş olması dikkat çekiyor. Görüldüğü üzere 2022'de finansman giderleri işletmelere çok daha az yük olmuş. Ancak burada 2022'nin düşük faiz ortamı ve kredi kullanımını sıkı şartlara bağlayan düzenlemelerin de etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. O günkü finansal koşullar, bugünkü faiz ve krediye erişim koşullarıyla karşılaştırıldığında aradaki makasın ne kadar yüksek olduğu biliniyor. Dolayısıyla finansman giderlerinin faaliyet karına oranındaki görece iyileşmenin, ne kadar sürdürülebilir olduğunu gelecek yıl açıklayacağımız 2023 yılı İSO 500 verilerinde daha net bir şekilde göreceğiz."

TOPLAM BORÇ 2.5 TRİLYON LİRA

Erdal Bahçıvan, 2022'de İSO 500'ün aktif toplamının yüzde 83 artarak 3.9 trilyon liraya yükseldiğini belirterek, "Aktifler içerisinde ana kalemler incelendiğinde, dönen varlıklar yüzde 78 artışla 1.4 trilyon liradan 2.5 trilyon liraya; duran varlıklar ise yüzde 95 artışla 706 milyar liradan 1.4 trilyon liraya yükselmiş durumda. 2022’de özkaynaklar 624 milyar liradan 1,4 trilyon liraya yükselerek yüzde 124 artarken; toplam borçlar 1.5 trilyon liradan 2.5 trilyon liraya çıkarak yüzde 67 büyüdü" diye konuştu.

İSO 500 kuruluşlarında borçların payının yüzde 70,7'den yüzde 64.3'e gerilediğini, öz kaynakların payının yüzde 29.3'ten yüzde 35.7'ye çıktığını vurgulayan Bahçıvan, mali borçların yüzde 64 artışla 1.3 trilyon liraya, diğer borçların da yüzde 70'e yakın yükselişle 1.2 trilyon liraya yükseldiği anlattı.

Bahçıvan, "Ticari borç kullanımının artmasından, firmaların kaynak ihtiyacını finans kuruluşları dışında, kendi içlerinde borçlanarak çözmeye çalıştıklarını anlıyoruz." şeklinde konuştu.

En büyük 500 kuruluşun kısa vadeli mali borçlarındaki artışın yüzde 99, uzun vadeli borçlarındaki yükselişin ise yüzde 37 olduğunu aktaran Bahçıvan, kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payının ilk kez yüzde 50 bandını aşarak yüzde 52,1'e ulaştığını söyledi.

AR-GE YAPAN KURULUŞ SAYISI DÜŞTÜ

Erdal Bahçıvan İSO 500 içinde Ar-Ge yapan kuruluş sayısında, 2013’ten itibaren görülen kademeli artışın, 2018’den sonra durağanlaştığı görüldüğünü belirterek "2021’de 265 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı, 2022’de 260’a gerilemiş. Bu şirketlerimizin 2022 yılında yaptıkları Ar-Ge harcamalarının 16 milyar TL’yi aştığını görüyoruz. Bu durum 2021’e göre yüzde 80’nin üzerinde bir artışa işaret etse de sanayi kuruluşlarımızın satışlarının giderek daha küçük bir bölümünü Ar-Ge harcamalarına ayırmaları düşündürücü" diye konuştu.

'ANADOLU LEHİNE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'

Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti:

"İSO 500’de yer alan kuruluşları bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıraladığımızda, dağılımın Anadolu lehine değişmeye devam ettiğini görüyoruz. Son yıllarda sayısal olarak düşüş eğiliminde olmasına karşın en büyük pay 152 firma ile halen İstanbul Sanayi Odası’na ait. İstanbul’u 40 kuruluş ile Kocaeli Sanayi Odası izliyor. Bu odalarımızın ardından Ankara Sanayi Odası 39, Ege Bölgesi Sanayi Odası 38 kuruluşla sıralamada yer alıyor. Daha sonra 28 kuruluş ile Gaziantep Sanayi Odası, 17 kuruluş ile Kayseri Sanayi Odası ve 15 kuruluş ile de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası geliyor."