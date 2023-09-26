İSO 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, önceki yıl olduğu gibi, üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. İSO 500 kuruluşlarının üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 119 artarak 4.4 trilyon lirayı aştı. İhracatları ise yüzde 14.1 artarak 98 milyar dolara yaklaştı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 418.4 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189.2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140.1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 87.8 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, İAR'ı, 69,5 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 66.9 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi. İAR ile Ereğli Demir ve Çelik'in ikişer basamak yükselmesi dikkat çekti.
Toyota Otomotiv 65.9 milyar lirayla 7'nci, Arçelik 64.1 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 62.7 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 59.8 milyar lirayla 10'uncu sırada yer aldı. Toyota 3 basamak birden gerilerken, Arçelik, Oyak-Renault ve Tofaş'ın sıralamadaki yeri değişmedi.
TÜPRAŞ 2021 araştırmasında da 136.8 milyar liralık üretimden satış rakamıyla zirvede yer almıştı.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıkladığı verilere göre 2022 yılında ilk 500 sanayi şirketinin üretimden satışları bir önceki yıla göre yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar liraya ulaştı.
'REEL ARTIŞ YÜZDE 33.3'
Bahçıvan, "2022 yılının verileri yıl sonu tüketici enflasyonu ile arındırıldığında üretimden satışların reel olarak 2021 yılına göre yüzde 33.3 ile oldukça yüksek bir artış sergilediği görülüyor. Reel değişimleri hesaplarken son yıllarda hep yaptığımız gibi bu yıl da, yıl sonu TÜFE enflasyonunu kullandık. Fakat diğer taraftan biliyoruz ki 2022 sonunda TÜFE enflasyonu yüzde 64.27 iken ÜFE enflasyonu yüzde 97.72’ye ulaşmıştı. Nitekim yıl sonu ÜFE enflasyonu kullanıldığında, üretimden satışlardaki reel artış yüzde 10.8’e iniyor" diye konuştu.
EN YÜKSEK PAY ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE
Sanayimizin teknolojik yapısı hakkında bilgi veren Bahçıvan "2022 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 37.7 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerin aldığı görülüyor. Bu grubun payı bir önceki yıla göre 5.3 puan artmış. Buna karşılık düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4.4 puan düşüşle yüzde 28.9’a, orta-yüksek teknolojili sanayiler grubunun payı 1.1 puan düşüşle yüzde 27.2’ye gerilemiş durumda" ifadelerini kullandı.
İHRACAT YÜZDE 14 YÜKSELDİ
Türkiye'nin ihracatının 2022'de yüzde 12.9 artarak 254 milyar doları aştığını anımsatan Bahçıvan, "İSO 500'ün ihracatı ise yüzde 14.1'lik artışla 98 milyar dolara yaklaştı. İSO 500'ün ihracat artışı, Türkiye genelinin 1.2 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece hem Türkiye hem de İSO 500 tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaşılmış oldu. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payına baktığımızda bu oranın yüzde 40'lar civarında olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
Bahçıvan, 500 büyük sanayi kuruluşunun 2022'de faaliyet karının yüzde 96 artarak 671 milyar liraya çıktığını belirterek, buna karşılık faaliyet karlılığı oranının yüzde 14,8'den yüzde 12,8'e gerilediğini bildirdi.
KÂRLILIK ORANI DÜŞTÜ
Erdal Bahçıvan, "Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın yüzde 100'e yakın bir artışla 808 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Aynı yılda FAVÖK karlılığı oranı, aynen faaliyet karlılığında olduğu gibi 2.1 puan düşüşle yüzde 17.5'ten yüzde 15.4'e geriledi. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 485 milyar liraya yükseldi. Ancak satış karlılığı oranı 0.2 puan düşüşle yüzde 9.3'e indi. Bu da bize tüm karlılık rasyolarında geçen yıla göre daha düşük bir kar yılı geçirildiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.
Sanayi şirketlerinin son 10 yıldaki üretim faaliyeti dışı gelirlerinin toplam içerisindeki payında yaşanan düşüşe işaret eden Bahçıvan, "Görüldüğü üzere söz konusu bu oran, son 5 yılda yüzde 88 düzeyinden yüzde 23'lere kadar gerilemiş durumda. Bu da bize sanayicinin son yıllarda giderek daha fazla esas faaliyetlerine odaklandığını ve kârını gerçek işinden elde ettiğini gösteriyor." diye konuştu.
FİNANSMAN YÜKÜ AZALDI
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, finansman giderlerinin uzun yıllardan beri İSO 500'ün en dikkat edilen unsurlarından olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"İSO 500'ün finansman giderlerinin 2022'de yüzde 32.6 artarak 277 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Böylece finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı belirgin bir düşüş göstererek yüzde 61.1'den yüzde 41.3'e inmiş durumda. Yıllardan beri hep işaret ettiğimiz ve 2018'de yüzde 89'lara kadar çıkan bu oranın yüzde 40'lara gerilemiş olması dikkat çekiyor. Görüldüğü üzere 2022'de finansman giderleri işletmelere çok daha az yük olmuş. Ancak burada 2022'nin düşük faiz ortamı ve kredi kullanımını sıkı şartlara bağlayan düzenlemelerin de etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. O günkü finansal koşullar, bugünkü faiz ve krediye erişim koşullarıyla karşılaştırıldığında aradaki makasın ne kadar yüksek olduğu biliniyor. Dolayısıyla finansman giderlerinin faaliyet karına oranındaki görece iyileşmenin, ne kadar sürdürülebilir olduğunu gelecek yıl açıklayacağımız 2023 yılı İSO 500 verilerinde daha net bir şekilde göreceğiz."
TOPLAM BORÇ 2.5 TRİLYON LİRA
Erdal Bahçıvan, 2022'de İSO 500'ün aktif toplamının yüzde 83 artarak 3.9 trilyon liraya yükseldiğini belirterek, "Aktifler içerisinde ana kalemler incelendiğinde, dönen varlıklar yüzde 78 artışla 1.4 trilyon liradan 2.5 trilyon liraya; duran varlıklar ise yüzde 95 artışla 706 milyar liradan 1.4 trilyon liraya yükselmiş durumda. 2022’de özkaynaklar 624 milyar liradan 1,4 trilyon liraya yükselerek yüzde 124 artarken; toplam borçlar 1.5 trilyon liradan 2.5 trilyon liraya çıkarak yüzde 67 büyüdü" diye konuştu.
İSO 500 kuruluşlarında borçların payının yüzde 70,7'den yüzde 64.3'e gerilediğini, öz kaynakların payının yüzde 29.3'ten yüzde 35.7'ye çıktığını vurgulayan Bahçıvan, mali borçların yüzde 64 artışla 1.3 trilyon liraya, diğer borçların da yüzde 70'e yakın yükselişle 1.2 trilyon liraya yükseldiği anlattı.
Bahçıvan, "Ticari borç kullanımının artmasından, firmaların kaynak ihtiyacını finans kuruluşları dışında, kendi içlerinde borçlanarak çözmeye çalıştıklarını anlıyoruz." şeklinde konuştu.
En büyük 500 kuruluşun kısa vadeli mali borçlarındaki artışın yüzde 99, uzun vadeli borçlarındaki yükselişin ise yüzde 37 olduğunu aktaran Bahçıvan, kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payının ilk kez yüzde 50 bandını aşarak yüzde 52,1'e ulaştığını söyledi.
AR-GE YAPAN KURULUŞ SAYISI DÜŞTÜ
Erdal Bahçıvan İSO 500 içinde Ar-Ge yapan kuruluş sayısında, 2013’ten itibaren görülen kademeli artışın, 2018’den sonra durağanlaştığı görüldüğünü belirterek "2021’de 265 olan Ar-Ge yapan kuruluş sayısı, 2022’de 260’a gerilemiş. Bu şirketlerimizin 2022 yılında yaptıkları Ar-Ge harcamalarının 16 milyar TL’yi aştığını görüyoruz. Bu durum 2021’e göre yüzde 80’nin üzerinde bir artışa işaret etse de sanayi kuruluşlarımızın satışlarının giderek daha küçük bir bölümünü Ar-Ge harcamalarına ayırmaları düşündürücü" diye konuştu.
'ANADOLU LEHİNE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'
Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti:
"İSO 500’de yer alan kuruluşları bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıraladığımızda, dağılımın Anadolu lehine değişmeye devam ettiğini görüyoruz. Son yıllarda sayısal olarak düşüş eğiliminde olmasına karşın en büyük pay 152 firma ile halen İstanbul Sanayi Odası’na ait. İstanbul’u 40 kuruluş ile Kocaeli Sanayi Odası izliyor. Bu odalarımızın ardından Ankara Sanayi Odası 39, Ege Bölgesi Sanayi Odası 38 kuruluşla sıralamada yer alıyor. Daha sonra 28 kuruluş ile Gaziantep Sanayi Odası, 17 kuruluş ile Kayseri Sanayi Odası ve 15 kuruluş ile de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası geliyor."