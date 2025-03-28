Tüpraş temettü ödemesi yapacak! 2025 TUPRS Tüpraş temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Türkiye Petrol Rafinerleri A.Ş. (Tüpraş) temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü ödemesinin iki taksit şeklinde yapılacağı açıklandı. Şimdi yatırımcılar Tüpraş temettü ödemesinin ne zaman ve ne kadar yapılacağını merak ediyor. İşte, 2025 Tüpraş temettü ödeme takvimi...
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Tüpraş temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Firma, temettü dağıtmak için 29.300.000.000,00 TL net kâr payı açıkladı. Hisse başına verilecek temettü ödemesi 27 Mart itibarıyla Genel Kurul tarafından onaylandı ve temettü ödemesinin iki taksit halinde yapılacağı netleşti. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yapılacak?
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TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
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2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.
İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL; ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek.