Tüpraş temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Firma, temettü dağıtmak için 29.300.000.000,00 TL net kâr payı açıkladı. Hisse başına verilecek temettü ödemesi 27 Mart itibarıyla Genel Kurul tarafından onaylandı ve temettü ödemesinin iki taksit halinde yapılacağı netleşti. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yapılacak?