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        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yapılacak, ayın kaçında hesaba geçecek, temettü ne kadar?

        Tüpraş temettü ödemeleri bugün yapılıyor! Tüpraş ne kadar temettü dağıtacak?

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), 2023 yılı kârından yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurmuştu. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, temettü kararının onaylandığı bildirildi ve ödemelerin bugün yani 27 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:56
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        • 1

          Yatırımcıların uzun bir süredir beklediği Tüpraş temettü ödemeleri bugün yatırılıyor. Şirket daha önce Kamu Aydınlatma Platformu'ndan yaptığı açıklamada, temettü içn onay alındığını açıklamıştı. Ancak ödemeler bugün yatsa da yatırımcıların hesabına aynı gün geçmeyecek. Peki, Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçecek? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMELERİ BUGÜN YAPILIYOR!

          Tüpraş, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılacağını açıklamıştı. Dün şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü ödemesinin onaylandığı açıklandı.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

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